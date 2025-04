LIVE | Sterkhouder Feyenoord ontbreekt, AZ kiest voor ervaren kracht als vervanger geblesseerde doelman

AZ en Feyenoord trappen de zaterdagmiddag af in de Eredivisie. De Rotterdammers kunnen definitief afstand nemen van de Alkmaarders in de strijd om plek 3. Dat doet de ploeg van Robin van Persie met twee wijzigingen ten opzichte van de midweekse zege op FC Groningen (4-1). Volg vanaf 16.30 uur AZ - Feyenoord hieronder live.

De nummers 5 en 3 van de Eredivisie nemen het in het AFAS Stadion op tegen elkaar. Na drie mindere resultaten op rij lijkt AZ enigszins afgehaakt in de strijd om de derde plek, terwijl Feyenoord na drie overwinningen op rij stiekem mag dromen van plek 2. Toch wil trainer Van Persie daar niet aan denken. "Wij focussen ons alleen op de aankomende wedstrijd. Het rekenwerk laat ik graag aan jullie (journalisten) over. Dat kunnen jullie ook heel goed."

Feyenoord won achtereenvolgens van FC Twente (6-2), Go Ahead Eagles (3-2) en FC Groningen (2-1). De ploeg van Van Persie is al zeven wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie, maar toch krijgt het makkelijk goals tegen. De oefenmeester maakt zich echter niet druk. Ik ben een coach die liever 5-4 wint dan 1-0. Dus dat risico zit er altijd aan vast dat je ergens een tegengoal krijgt", aldus RVP.

Wissels in basiself

Bij AZ ontbreekt de lang geblesseerde Jordy Clasie. Zonder de aanvoerder werd twee keer op rij gelijkgespeeld. De talentvolle keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro is er ook niet bij vanwege een lichte knieblessure, Jeroen Zoet (34) is zijn vervanger.

Ook bij Feyenoord verandert er het nodige ten opzichte van Groningen-thuis. In-beom Hwang is niet fit, dus schuift Gijs Smal door naar het middenveld. Quilindschy Hartman is daardoor de linksback. In de spits neem Ayase Ueda het stokje over van Julian Carranza. Centraal achterin vervangt Gernot Trauner de geblesseerde Thomas Beelen.

Opstellingen AZ en Feyenoord

AZ: Zoet; Kasius, Goes, Martins Indi, Møller Wolfe; Koopmeiners, Belic, Buurmeester; Sadiq, Parrott, Poku



Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Moder, Smal, Milambo; Hadj-Moussa, Ueda, Paixão

