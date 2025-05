LIVE | Telstar op zoek naar nieuwe stunt tegen Eredivisie-ploeg Willem II in strijd om promotie

De eerste finalewedstrijd tussen Telstar en Willem II is van start. De stuntploeg van het jaar in de Keuken Kampioen Divisie hoopt in eigen huis de Eredvisionist te verrassen zoals zij ook al ADO en Den Bosch hebben verrast. Volg het duel hier live.

Vooraf aan de play-offs om promotie/degradatie gaf niemand Telstar enige kans van slagen. Dat de play-offs überhaupt werden gehaald, werd al gevierd als een kampioenschap. Nu, twee weken later, zijn ze ineens nog maar twee wedstrijden verwijderd van het hoogste niveau van Nederland. Daarvoor moet er wel afgerekend worden met Willem II, die alles moet geven om juist op dat hoogste niveau te blijven.

Kneuterig Telstar laat bondscoach versteld staan met mogelijke promotie: 'Toen moesten we vechten om een veld' Telstar staat voor een ongekende stunt: de ploeg uit Velsen-Zuid kan voor het eerst sinds 1978 promoveren naar de Eredivisie. De ploeg van Anthony Correia moet dan over twee duels zien te winnen van Willem II. Andries Jonker werkte in zijn carrière voor beide clubs, maar het meest recentelijk bij Telstar. Hij maakte er het nodige mee.

Telstar

Telstar verraste in de eerdere wedstrijden van de play-offs door twee keer ADO Den Haag te verslaan en ook tegen Den Bosch de winst eruit te slepen. Vooral zoon van de bondscoach, Ronald Koeman Jr., viel in die wedstrijden op. Hij heeft sowieso een uitstekend seizoen, hij hield al 19 keer de nul. Ook Youssef El Kachati is in bloedvorm. Hij gaat hoogstwaarschijnlijk wel dus zal zijn tijd bij Telstar historisch willen afsluiten.

Willem II publiceert statement met alleszeggende titel na opvallende veldbestorming tegen Dordrecht Willem II heeft in een statement de veldbestorming van zaterdag afgekeurd. Nadat de Tilburgers na een penaltyserie wonnen van FC Dordrecht, stormde een groot deel van de fans het veld op. Willem II wil benadrukken dat er nog niks gewonnen is.

Willem II

Willem II kende een zware halve finale-ronde tegen FC Dordrecht. Na een zware verlenging in eigen huis moest penalty's uitsluitsel bieden. Willem II nam de penalty's beter en bereikte zo de finale. Vorig jaar speelde WIllem II nog Keuken Kampioen Divisie, dat zullen ze niet nog een jaartje willen.

