PSV-trainer Peter Bosz beloofde vooraf spektakel in de Champions League-clash met Olympiakos, maar dat kwam vooral van de Griekse topclub. De bezoekers uit Eindhoven kwamen terecht op achterstand en moesten in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker. Ondanks alle inspanningen bleven grote kansen uit. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Spektakel vanaf eerste minuut

PSV en Olympiakos staan bekend om hun attractieve speelstijl, wat direct resulteerde in spektakel. Vroeg in het duel werd een goal van Ismael Saibari terecht afgekeurd wegens buitenspel. In de achttiende minuut sloeg de Griekse topclub echter toe, na een pijnlijke inschattingsfout van Anass Salah-Eddine. Hij schatte een hoge bal verkeerd in, waardoor hij zijn directe tegenstander uit het oog verloor. Gelson Martins aarzelde niet en schoot op weergaloze wijze raak: 1-0.

Cruciale clash voor PSV én Olympiakos

De ploeg van Peter Bosz staat er goed voor na de vorige speelronde, waarin de eerste drie punten werden gepakt tegen Napoli. Met die overwinning heeft PSV vier punten meer dan Olympiakos, dat tot nu toe slechts één keer gelijk speelde. De Griekse topclub kreeg klappen tegen Arsenal (2-0) en FC Barcelona (6-1) en wist zelfs thuis niet voorbij debutant Pafos FC (0-0).

Alle ogen op Ismael Saibari

Alle ogen zijn gericht op Ismael Saibari, de 24-jarige middenvelder die uitblinkt in de beste fase van zijn carrière. Met tien doelpunten in de laatste acht wedstrijden is hij een cruciale speler in het team van Peter Bosz. Vooral in oktober imponeerde Saibari met acht treffers, een prestatie waarmee hij zich boven alle spelers uit de topcompetities van Europa plaatste.

Recordtransfer voor Ismael Saibari?

Volgens oud-profvoetballer Ali Boussaboun geeft de middenvelder van PSV de laatste weken duidelijk zijn niveau aan. "Hij is de beste speler van de Eredivisie en kan zomaar vertrekken voor meer dan vijftig miljoen euro", liet de dertienvoudig international van Marokko weten aan deze site.

Wedstrijd onder leiding van bekende arbiter

Clément Turpin is de scheidsrechter van dienst. Hij heeft eerder wedstrijden van het Nederlands elftal gefloten en ook de Nederlandse topclubs zijn bekend met de Fransman. Als ervaren arbiter heeft hij talloze grote duels geleid. Toch blijft er in Nederland één wedstrijd van hem in het geheugen hangen: een confrontatie van bijna tien jaar geleden die volledig uit de hand liep.

