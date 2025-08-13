Hoewel de voorrondes al in volle gang zijn, gaat het Europese voetbalseizoen woensdag pas echt van start met de UEFA Super Cup. Champions League-winnaar Paris Saint-Germain strijdt met Europa League-kampioen Tottenham Hotspur om de eerste prijs van het seizoen. Volg het duel in het Italiaanse Udine vanaf 21.00 uur live via dit artikel.

PSG is als regerend winnaar van het belangrijkste Europese toernooi natuurlijk de grote favoriet. Europa League-winnaar Tottenham Hotspur zal met de nieuwe coach Thomas Frank echter hopen op een stunt. Hij heeft Oranje-international Micky van de Ven een basisplaats gegeven en ook oud-Ajacied Mohammed Kudus mag vanaf de aftrap zijn kunsten vertonen. PSG moet het doen zonder doelman Gianluigi Donnarumma, want hij staat op het punt om te vertrekken bij de club.

Strijd tussen CL-winnaar en EL-winnaar

De Franse topclub liet onder leiding van coach Luis Enrique afgelopen seizoen eindelijk de grote droom van de Qatarese eigenaar uitkomen. PSG won in eigen land alles wat los en vast zat, maar in Europa wilde het telkens maar niet lukken. Daar kwam ruim twee maanden geleden verandering in toen de steenrijke club in de finale van de Champions League Internazionale vernederde: 5-0. PSG haalde vorige maand ook nog de finale van het WK voor clubs, maar die werd verloren.

Tottenham Hotspur beleefde vorig seizoen een rampzalig jaar, want onder leiding van Ange Postecoglou werd het slechts zeventiende in de Premier League. Desondanks werd het toch een bijzonder seizoen, want de Engelse club won voor de eerste keer sinds 2008 een prijs. In de finale van de Europa League werd met 1-0 gewonnen van Manchester United. Van de Ven speelde in de finale een heldenrol door in de slotfase een bal van de lijn te halen.

Unieke winnaar

Het was op voorhand al duidelijk dat de Super Cup een nieuwe winnaar zou gaan krijgen, want beide ploegen hadden de beker nog nooit gewonnen. PSG mocht als winnaar van de Europacup II in 1996 wel een keertje strijden om de titel en dat verliep dramatisch. De Super Cup werd toen nog over twee duels gespeeld en Juventus liet niets heel van de Franse club: het werd 9-2 voor De Oude Dame over twee duels. Spurs speelt voor het eerst om de beker.

De Super Cup wordt sinds 2000 gespeeld tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League (voorheen UEFA Cup). Van de vorige 25 keer trok de CL-winnaar 17 keer aan het langste eind. In de afgelopen twaalf jaar lukte het alleen Atlético Madrid in 2018 om als EL-kampioen de beker te pakken.