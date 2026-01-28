De competitiefase van de Champions League is bijna ten einde voor Ajax en PSV. Letterlijk en figuurlijk. Beide Nederlandse clubs hebben een wonder nodig om nog te overwinteren.. Ajax staat op achterstand tegen Olympiakos (0-1), ook PSV stevent af op een nederlaag tegen Bayern München (0-1). Volg de ontknoping hier live.

Voor PSV is de opdracht het simpelst, maar de uitvoering daarvan het moeilijkst. De Eindhovenaren hoeven 'alleen maar' te winnen van de Duitse topclub Bayern München. Een voordeel is dat de ploeg van trainer Vincent Kompany al zeker is van een plek in de top-acht en dus de tussenronde mag overslaan. PSV is bij een zege in het eigen Philips Stadion zeker van diezelfde tussenronde.

Opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Saibari, Veerman; Man, Til, Perisic

Opstelling Bayern München: Urbig; Bischof, Upamecano, Tah, Ito; Kimmich, Pavlovic; Karl, Musiala, Luis Díaz; Jackson

Live stand Champions League onderin

Onderin dit artikel kun je ook live de tussenstand volgen en zien welke clubs (virtueel) geplaatst zijn voor de tussenronde, de top-acht en wie er uitgeschakeld is. Alle wedstrijden beginnen tegelijkertijd om 21.00 uur.

Ajax - Olympiakos

Dan Ajax, dat na een dramatische start tóch nog een kans heeft om de tussenronde te halen. Na vijf opeenvolgende nederlagen won de ploeg van Fred Grim de laatste twee duels bij Qarabag en Villarreal. Nu komt het Griekse Olympiakos op bezoek, dat het laatste plekje van de tussenronde met hand en tand zal verdedigen. Winst op Olympiakos móét, maar Ajax is daarnaast ook afhankelijk van minstens zeven andere duels. Als PSV verliest, is dat alvast één horde genomen.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Regeer, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts

Opstelling Olympiakos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Rodinei, El Kaabi, Gelson Martins; Taremi

Liverpool - Qarabag

Alle achttien duels worden tegelijkertijd gespeeld en dus schiet de aandacht alle kanten op. Vanuit Nederlands perspectief is Liverpool - Qarabag extra interessant. Trainer Arne Slot staat onder hoogspanning bij de Engelse kampioen en is met een zege zeker van een plek in de top acht en het daarmee overslaan van de tussenronde van de Champions League. Oranje-internationals Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong en Cody Gakpo moeten dus opstaan.

Tussenstanden van alle duels live

Omdat zeker voor Ajax de tussenstanden op de andere velden van groot belang zijn, kun je hieronder de tussenstanden van alle 18 duels volgen. Onder de live scores zie je vervolgens ook live de stand.

Live stand Champions League

Hieronder volg je live de stand van de Champions League. Na elk doelpunt wordt de virtuele stand zo snel mogelijk ververst, zodat je altijd kunt zien welke ploegen op doorgaan staan en voor wie het moeilijk wordt.

Wedstrijden live op tv

Ziggo Sport is de place to be voor Champions League-voetbal. PSV - Bayern München is op Ziggo Sport 1, Ajax - Olympiakos op Ziggo Sport 2. Op Ziggo Sport 4 komt de sportzender met een groot Switch-programma met alle hoogtepunten van de gespeelde duels.