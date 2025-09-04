VOETBAL
Live WK-kwalificatie | Denzel Dumfries kopt Nederland op heldhaftige wijze op voorsprong tegen Polen

Rick Kraaijeveld • 21:36, 04-09-2025 / Laatste Update: 21:39, 04-09-2025
i

Memphis Depay (l) en Robert Lewandowski.

Het Nederlands elftal is op een 1-0 voorsprong gekomen tegen Polen, dankzij een kopbal van Denzel Dumfries uit een corner. Volg het duel hier live.

46'
22:51 9-4-2025

Zonder wijzigingen betreden beide elftallen weer het veld. De leidsman blaast op zijn fluit en Polen trapt af!

45'
22:35 9-4-2025

Rust!

De scheidsrechter vindt het voor nu genoeg. Oranje gaat 'maar' met een 1-0 voorsprong de rust in. De ploeg van Ronald Koeman domineert en had redelijk wat kansen, maar bouwde de score nog niet verder uit. Tot zo!

45'
22:34 9-4-2025

De vierde official geeft aan dat er één minuut wordt bijgeteld.

38'
22:26 9-4-2025

Schone kleren

Daar was even een kans voor Polen. Robert Lewandowski hield goed de bal bij hem. Uiteindelijk werd de bal voorgegeven en kon er gekopt worden. Gelukkig voor de Oranje-defensie was het een ontzettend matige kopbal. Verbruggen houdt zijn kleren nog schoon.

28'
Goal
22:16 9-4-2025

G O O O A A A L

Denzel Dumfries kopt de bal bij de tweede paal fantastisch binnen en zet Nederland op 1-0 tegen Polen!

Goal
Denzel Dumfries
20'
22:08 9-4-2025

Weer geen goal

Het is wachten op een doelpunt van Oranje. Het is zelfs een wonder dat er nog geen doelpunt is gemaakt. Na de kans van Reijnders, schoot ook Gakpo met scherp. Maar de keeper redde. Ook een kopbal van Dumfries werd op de lijn gepakt.

12'
22:00 9-4-2025

Paal!

Daar was de goal dan bijna. Tijjani Reijnders vond het allemaal maar lang duren rond het zestienmetergebied. Hij besloot eens te schieten maar schoot loeihard op de paal.

10'
21:58 9-4-2025

Nederland speelt de eerste tien minuten alleen maar op de helft van Polen, maar kansen heeft Oranje nog niet gehad. Het is wachten tot het laatste balletje eens goed valt.

1'
21:49 9-4-2025

De bal rolt! Oranje heeft het duel met Polen afgetrapt.

1'
21:49 9-4-2025
Een indrukwekkende minuut applaus voor vier overleden oud-internationals.

21:24 9-4-2025

Premier League is de basis

Het ging er veel over de afgelopen week; er zijn ontzettend veel Oranje-internationals uit de Premier League. Een goede ontwikkeling, vindt Ronald Koeman. Niet geheel toevallig staan er dan ook 8(!) spelers uit de Premier League in de basis bij Oranje. Nog twintig minuten tot de aftrap!

21:03 9-4-2025

Spektakel bij Litouwen-Malta

Bij de andere wedstrijd in de groep van Nederland en Polen heeft Litouwen ternauwernood een punt gepakt tegen Malta. In de 83e minuut dachten de spelers van Malta de eerste drie punten te pakken. In de 97e minuut kreeg Litouwen nog een penalty; die ging erin. Het werd 1-1.

20:20 9-4-2025

De opstelling van Oranje is bekend

Zoals verwacht heeft Ronald Koeman weinig verrassingen in de opstelling van Oranje gelaten. Memphis is dus fit genoeg voor een basisplaats. Nog een kleine anderhalf uur tot de wedstrijd!

Opstelling Nederland: Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries; F. De Jong, Gravenberch, Reijnders; Gakpo, Memphis, Simons

Opstelling Polen: Skorupski; Kiwior, Kedziora, Bednarek; Zalewski, Slisz, Szymanski, Zielinski, Cash; Buksa, Lewandowski

17:31 9-4-2025

Welkom bij dit liveblog!

Vanavond om 20.45 uur speelt Nederland tegen Polen in De Kuip. Memphis kan vanavond alleen topscorer aller tijden worden van Oranje. De titel die hij nu nog met Robin van Persie deelt.

