Zonder wijzigingen betreden beide elftallen weer het veld. De leidsman blaast op zijn fluit en Polen trapt af!
Het Nederlands elftal is op een 1-0 voorsprong gekomen tegen Polen, dankzij een kopbal van Denzel Dumfries uit een corner. Volg het duel hier live.
Rust!
De scheidsrechter vindt het voor nu genoeg. Oranje gaat 'maar' met een 1-0 voorsprong de rust in. De ploeg van Ronald Koeman domineert en had redelijk wat kansen, maar bouwde de score nog niet verder uit. Tot zo!
De vierde official geeft aan dat er één minuut wordt bijgeteld.
Schone kleren
Daar was even een kans voor Polen. Robert Lewandowski hield goed de bal bij hem. Uiteindelijk werd de bal voorgegeven en kon er gekopt worden. Gelukkig voor de Oranje-defensie was het een ontzettend matige kopbal. Verbruggen houdt zijn kleren nog schoon.
G O O O A A A L
Denzel Dumfries kopt de bal bij de tweede paal fantastisch binnen en zet Nederland op 1-0 tegen Polen!
Weer geen goal
Het is wachten op een doelpunt van Oranje. Het is zelfs een wonder dat er nog geen doelpunt is gemaakt. Na de kans van Reijnders, schoot ook Gakpo met scherp. Maar de keeper redde. Ook een kopbal van Dumfries werd op de lijn gepakt.
Paal!
Daar was de goal dan bijna. Tijjani Reijnders vond het allemaal maar lang duren rond het zestienmetergebied. Hij besloot eens te schieten maar schoot loeihard op de paal.
Nederland speelt de eerste tien minuten alleen maar op de helft van Polen, maar kansen heeft Oranje nog niet gehad. Het is wachten tot het laatste balletje eens goed valt.
De bal rolt! Oranje heeft het duel met Polen afgetrapt.
Een indrukwekkende minuut applaus voor vier overleden oud-internationals.
Premier League is de basis
Het ging er veel over de afgelopen week; er zijn ontzettend veel Oranje-internationals uit de Premier League. Een goede ontwikkeling, vindt Ronald Koeman. Niet geheel toevallig staan er dan ook 8(!) spelers uit de Premier League in de basis bij Oranje. Nog twintig minuten tot de aftrap!
Spektakel bij Litouwen-Malta
Bij de andere wedstrijd in de groep van Nederland en Polen heeft Litouwen ternauwernood een punt gepakt tegen Malta. In de 83e minuut dachten de spelers van Malta de eerste drie punten te pakken. In de 97e minuut kreeg Litouwen nog een penalty; die ging erin. Het werd 1-1.
De opstelling van Oranje is bekend
Zoals verwacht heeft Ronald Koeman weinig verrassingen in de opstelling van Oranje gelaten. Memphis is dus fit genoeg voor een basisplaats. Nog een kleine anderhalf uur tot de wedstrijd!
Opstelling Nederland: Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries; F. De Jong, Gravenberch, Reijnders; Gakpo, Memphis, Simons
Opstelling Polen: Skorupski; Kiwior, Kedziora, Bednarek; Zalewski, Slisz, Szymanski, Zielinski, Cash; Buksa, Lewandowski
Welkom bij dit liveblog!
Vanavond om 20.45 uur speelt Nederland tegen Polen in De Kuip. Memphis kan vanavond alleen topscorer aller tijden worden van Oranje. De titel die hij nu nog met Robin van Persie deelt.