Rafael van der Vaart was een van de meest begaafde Nederlandse voetballers van deze eeuw. In het shirt van Ajax, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Oranje boekte hij grootse successen. In die periode maakte zijn tumultueuze liefdesleven ook de tongen los in Nederland en ver daarbuiten. Inmiddels is Van der Vaart, al een aantal jaar gestopt als voetballer, smoorverliefd op een andere topsportster.