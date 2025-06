LIVE WK-kwalificatie: Ingestudeerde vrije trap goud waard: Denzel Dumfries schiet 2-0 binnen namens Oranje tegen Finland

Vijf keer blijkt scheepsrecht voor Cody Gakpo. Hij heeft duidelijk de instructie gekregen voorzetjes bij de tweede paal neer te leggen. Telkens was dat dreigend, maar pas bij de vijfde poging ramt Dumfries de 2-0 binnen. Oranje zit binnen een kwart wedstrijd al op rozen tegen Finland. Volg het duel hier live.

Ronald Koeman was duidelijk in de ambities voor deze kwalificatie: eerste worden in de groep. "Dat zijn we aan onze stand verplicht", vond de bondscoach in aanloop naar dit duel. Hij heeft, anders dan in de Nations League, een vrijwel fitte selectie. Waardoor de keuze reuze was, maar vooral ook voorspelbaar. Als Koeman kan, houdt hij zoveel mogelijk vast aan een vaste groep.

Nathan Aké

Er was één twijfelgeval richting het duel met Finland: Nathan Aké. De linksback van City, en vice-aanvoerder op het EK, had veel blessureleed afgelopen seizoen maar voelt zich weer fit. Althans, dat zijn zijn eigen woorden. Koeman nam voor de zekerheid Jorrel Hato mee, en Micky van de Ven die multi-inzetbaar is. Maar Aké speelt gewoon op linksback.

Achterstand

Het is een beetje een vreemde situatie, de groep van Oranje. Die bestaat namelijk uit vijf ploegen in plaats van vier. Dat was omdat Nederland nog mee deed in de Nations League, toen de rest er al uitgeknikkerd was. Omdat Spanje vervolgens verloor stroomden zij in bij deze groep, die er toen al twee rondes op had zitten. Zo loopt Nederland straks een aantal wedstrijden achter, die weer worden ingehaald omdat iedere ploeg nu één wedstrijd rust heeft in een latere periode.

Momenteel is het zo dat Polen alle twee de wedstrijden gewonnen heeft en daarmee bovenaan staat, Finland speelde er één gelijk en staat tweede, Litouwen en Malta wonnen allebei nog niet. Litouwen speelde wel gelijk tegen Finland dus.

Transferdrukte

Dat iedereen fit is, betekent niet dat het rustig is rondom de selectie van Oranje. Brian Brobbey kreeg te maken met een vervelend verhaal uit het verleden dat werd opgerakeld deze week. En ook meerdere transfers houden de gemoederen bezig. Zo vliegt Tijjani Reijnders zondag heen en weer om een medische test af te leggen bij Manchester City, waar hij naar verluidt voor 70 miljoen naar transfereert deze zomer. Mark Flekken heeft er net een transfer opzitten naar Bayer Leverkusen en Jeremie Frimpong op zijn beurt naar Liverpool.

Opstelling Oranje

Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Gakpo, Memphis, Frimpong

Alles over de WK-kwalificatie

