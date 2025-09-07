VOETBAL
Rick Kraaijeveld • 15:00, 07-09-2025 / Laatste Update: 15:02, 07-09-2025
Live WK-kwalificatie | Krijgt Nederland een nieuwe debutant tegen Litouwen?
Memphis Depay © Pro Shots

Het Nederlands elftal is voor de KW-kwalificatiereeks afgereisd naar Litouwen. Daar trapt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman om 18.00 uur af. Na het gelijkspel tegen Polen (1-1) moet Oranje dit keer de drie punten mee naar huis zien te nemen. Volg hier live de ontwikkelingen rond en tijdens de wedstrijd.

15:22 9-7-2025

Nieuwe debutant?

Voor wie deze interland nog meer bijzonder kan worden is Sem Steijn. Waar hij tegen Polen nog op de tribune zat, zit hij deze keer wel bij de wedstrijdselectie. Gaat hij debuteren?

15:19 9-7-2025

Recordbreaker

Het kan de avond van Memphis Depay worden. Als hij scoort is hij zelfstandig topscorer aller tijden van Nederland!

15:19 9-7-2025

Welkom bij dit liveblog!

Nederland is afgereisd naar voetbaldwerg Litouwen voor de vierde wedstrijd in de WK-kwalificatie. Nederland heeft wat goed te maken na de teleurstellende 1-1.

