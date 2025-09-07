Nieuwe debutant?
Voor wie deze interland nog meer bijzonder kan worden is Sem Steijn. Waar hij tegen Polen nog op de tribune zat, zit hij deze keer wel bij de wedstrijdselectie. Gaat hij debuteren?
Het Nederlands elftal is voor de KW-kwalificatiereeks afgereisd naar Litouwen. Daar trapt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman om 18.00 uur af. Na het gelijkspel tegen Polen (1-1) moet Oranje dit keer de drie punten mee naar huis zien te nemen. Volg hier live de ontwikkelingen rond en tijdens de wedstrijd.
Het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland heeft in Amsterdam eerder opluchting dan verdriet losgemaakt. Waar de spits ooit gold als kroonjuweel van de jeugdopleiding, ziet de achterban hem nu vooral als een symbool van ondankbaarheid. De AFCA Supportersclub haalt in een lange verklaring genadeloos uit en stelt dat Brobbey voorgoed klaar is bij Ajax.
Het Nederlands elftal speelt zondag in en tegen Litouwen in het kader van de kwalificatie voor het WK voetbal van 2026. Oranje gaat mogelijk met een debutant aantreden, want Feyenoord-middenvelder Sem Steijn zit deze keer wel bij de wedstrijdselectie van Ronald Koeman.
Ernest Poku beleefde een goed jeugd-EK, verwachtte door te gaan bij AZ, maar belandde bij Bayer Leverkusen. Met Erik ten Hag vond hij een Nederlandse trainer bij zijn eerste buitenlandse avontuur. Het werd een onstuimige periode, Ten Hag is weer weg, maar Poku blijft vol voor zijn kans gaan. Ondanks alle onrust, meldt hij zich als de rust zelve bij Jong Oranje: “Het gaat me een nog betere speler maken.”
Wat een rustige strandvakantie had moeten zijn, veranderde voor een Poolse vrouw in een nachtmerrie. In het Italiaanse Chioggia, bij Venetië, werd ze tien keer met een mes gestoken. Alleen dankzij de snelle reactie van voetballer Alessandro Bellemo kon ze het navertellen.
Wat een mooie start had moeten zijn van zijn profcarrière, veranderde voor voetballer Samuel Bamba in een nachtmerrie. De 20-jarige buitenspeler van Willem II had zich zijn debuut ongetwijfeld heel anders voorgesteld, maar in plaats van een feestelijk eerste optreden kreeg hij in Leeuwarden meteen te maken met racistische spreekkoren vanaf de tribune.
Xander Czaikowski, voormalig directeur van PEC Zwolle, heeft een nieuwe stap gezet in zijn carrière binnen de voetbalwereld. Hij is mede-oprichter van de Estrella Football Group, een organisatie die voetbalclubs helpt om nieuw leven in te blazen en zichzelf te transformeren tot succesvolle clubs. In de Sportnieuws.nl podcast De Maaskantine vertelt Czaikowski erover.