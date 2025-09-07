VOETBAL
Live WK-kwalificatie | Memphis scoort en is topscorer aller tijden van Oranje: knuffelt met Ronald Koeman

Rick Kraaijeveld • 18:14, 07-09-2025 / Laatste Update: 18:22, 07-09-2025
©ANP

Memphis Depay heeft het geflikt. Hij heeft de 51e goal voor Oranje gemaakt. Daarmee is hij officieel Robin van Persie voorbij. Hij schiet Nederland op 1-0 tegen Litouwen én is topscorer aller tijden voor Oranje. Volg de rest van het duel hier live.

19:26 9-7-2025

Verder heeft in ieder geval één iemand van de supporters van Litouwen het leuk met zijn microfoon.

24'
19:24 9-7-2025

Nederland vindt het wel even goed zo na het record van Memphis. Het tempo wordt even omlaag geschroefd. Menig metselaar zou dit elftal inhuren bij de bouw van een muur.

19:19 9-7-2025

Memphis speelde 104 interlands voor Oranje. Daarin scoorde hij dus maar liefst 51 keer. Eén keer meer dan Robin van Persie. Na de goal knuffelde hij innig met Ronald Koeman. De twee hebben een speciale band.

11'
Goal
19:11 9-7-2025

Topscorer aller tijden

Memphis wordt op de schouders genomen! Hij schiet zijn 51e binnen en is daarmee topscorer aller tijden van Oranje.
Het is dus nu al een historische avond. 1-0 voor Nederland in Litouwen.

Goal
Memphis Depay
Assist
Cody Gakpo
10'
19:10 9-7-2025

Na het schot van Gakpo was ook Memphis gevaarlijk. Hij gaf zo'n nare voorzet waarvan niemand wist waar hij zou belanden. De keeper moest de bal maar wegwerken.

5'
19:05 9-7-2025

Cody Gakpo zet de verdediging van Litouwen te kakken! Als op een hindernisbaan worstelt hij zich tussen de verdedigers door. Zijn schot werd in de korte hoek gepakt.

1'
19:01 9-7-2025

Van start

Litouwen heeft de bal afgetrapt! Of nou ja, direct weer ingeleverd. De aftrap werd direct ver op de helft van Oranje over de zijlijn gepoeierd.

18:56 9-7-2025

Beide teams komen het veld op, waar de wedstrijd op het punt van beginnen gaat. Nog even de volksliederen en dan gaat Oranje starten.

17:35 9-7-2025

Opstelling bekend!

Ronald Koeman voert behoorlijk wat wijzigingen door. In elke linie staat wel een andere speler. Depay is nog altijd de spits van dienst, hij kan dus nog altijd voor zijn record gaan!
Opstelling: Verbruggen; Aké, Van Dijk, De Vrij, Dumfries; Timber, Schouten, Reijnders; Gakpo, Memphis, Malen

15:22 9-7-2025

Nieuwe debutant?

Voor wie deze interland nog meer bijzonder kan worden is Sem Steijn. Waar hij tegen Polen nog op de tribune zat, zit hij deze keer wel bij de wedstrijdselectie. Gaat hij debuteren?

15:19 9-7-2025

Recordbreaker

Het kan de avond van Memphis Depay worden. Als hij scoort is hij zelfstandig topscorer aller tijden van Nederland!

15:19 9-7-2025

Welkom bij dit liveblog!

Nederland is afgereisd naar voetbaldwerg Litouwen voor de vierde wedstrijd in de WK-kwalificatie. Nederland heeft wat goed te maken na de teleurstellende 1-1.

