Verder heeft in ieder geval één iemand van de supporters van Litouwen het leuk met zijn microfoon.
Memphis Depay heeft het geflikt. Hij heeft de 51e goal voor Oranje gemaakt. Daarmee is hij officieel Robin van Persie voorbij. Hij schiet Nederland op 1-0 tegen Litouwen én is topscorer aller tijden voor Oranje. Volg de rest van het duel hier live.
Nederland vindt het wel even goed zo na het record van Memphis. Het tempo wordt even omlaag geschroefd. Menig metselaar zou dit elftal inhuren bij de bouw van een muur.
Memphis speelde 104 interlands voor Oranje. Daarin scoorde hij dus maar liefst 51 keer. Eén keer meer dan Robin van Persie. Na de goal knuffelde hij innig met Ronald Koeman. De twee hebben een speciale band.
Topscorer aller tijden
Memphis wordt op de schouders genomen! Hij schiet zijn 51e binnen en is daarmee topscorer aller tijden van Oranje.
Het is dus nu al een historische avond. 1-0 voor Nederland in Litouwen.
Na het schot van Gakpo was ook Memphis gevaarlijk. Hij gaf zo'n nare voorzet waarvan niemand wist waar hij zou belanden. De keeper moest de bal maar wegwerken.
Cody Gakpo zet de verdediging van Litouwen te kakken! Als op een hindernisbaan worstelt hij zich tussen de verdedigers door. Zijn schot werd in de korte hoek gepakt.
Van start
Litouwen heeft de bal afgetrapt! Of nou ja, direct weer ingeleverd. De aftrap werd direct ver op de helft van Oranje over de zijlijn gepoeierd.
Beide teams komen het veld op, waar de wedstrijd op het punt van beginnen gaat. Nog even de volksliederen en dan gaat Oranje starten.
Opstelling bekend!
Ronald Koeman voert behoorlijk wat wijzigingen door. In elke linie staat wel een andere speler. Depay is nog altijd de spits van dienst, hij kan dus nog altijd voor zijn record gaan!
Opstelling: Verbruggen; Aké, Van Dijk, De Vrij, Dumfries; Timber, Schouten, Reijnders; Gakpo, Memphis, Malen
Nieuwe debutant?
Voor wie deze interland nog meer bijzonder kan worden is Sem Steijn. Waar hij tegen Polen nog op de tribune zat, zit hij deze keer wel bij de wedstrijdselectie. Gaat hij debuteren?
Recordbreaker
Het kan de avond van Memphis Depay worden. Als hij scoort is hij zelfstandig topscorer aller tijden van Nederland!
Welkom bij dit liveblog!
Nederland is afgereisd naar voetbaldwerg Litouwen voor de vierde wedstrijd in de WK-kwalificatie. Nederland heeft wat goed te maken na de teleurstellende 1-1.