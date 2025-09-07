Het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland heeft in Amsterdam eerder opluchting dan verdriet losgemaakt. Waar de spits ooit gold als kroonjuweel van de jeugdopleiding, ziet de achterban hem nu vooral als een symbool van ondankbaarheid. De AFCA Supportersclub haalt in een lange verklaring genadeloos uit en stelt dat Brobbey voorgoed klaar is bij Ajax.