Welkom bij dit liveblog!
Vanavond om 20.45 uur speelt Nederland tegen Polen in De Kuip. Memphis kan vanavond alleen topscorer aller tijden worden van Oranje. De titel die hij nu nog met Robin van Persie deelt.
Het Nederlands elftal vervolgt vanavond de weg in de WK-kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman neemt het in De Kuip op tegen Polen. De aftrap is om 20.45 uur. Volg hier live de ontwikkelingen rond de interland.
Polen is op papier de moeilijkste tegenstander voor Oranje op weg naar het WK in 2026. Het Nederlands elftal kan geweldige zaken doen als ze winnen van Polen en later ook van Litouwen. Dan kan het haast niet meer fout gaan om de kwalificatie voor het WK te voltooien. Twee spelers zijn afwezig vanavond uit de selectie van Ronald Koeman: Sem Steijn en Teun Koopmeiners moeten vanaf de tribune toekijken. Wellicht dat ze tegen Litouwen minuten gaan maken.
Mis geen spannende evenementen, exclusieve tickets en unieke updates!
Het is donderdag een bijzondere dag in de Belgische voetbalwereld. Dat was analist Jan Boskamp, die al een lange tijd over de grens woont alleen even ontgaan. Het Feyenoord-icoon was dan ook vol verbazing toen hij hoorde over het heugelijke nieuws.
De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is volgens diverse buitenlandse media de explosieve aanleiding tot onrust in de kleedkamer van Paris Saint-Germain. Een nieuwe miljoenen-aanwist eist namelijk dat zijn teamgenoot de club verlaat.
Rafael van der Vaart is begonnen aan een bijzonder project. De voormalig topvoetballer loopt al zijn hele leven rond in de voetbalwereld. Daarom had Marieke Derksen, de dochter van Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen, een fraai idee.
Erik ten Hag werd deze week alweer op straat gezet door Bayer Leverkusen. Hij toonde volgens geluiden uit Duitsland een 'gebrek aan emotie' en de clubleiding verloor het vertrouwen al snel. Enkele dagen na zijn noodgedwongen vertrek klinkt opnieuw iets negatiefs over Ten Hag.
Wanneer voetballers een overstap maken naar een nieuwe club, is het niet meer dan normaal dat ze hun oude werkgever en supporters bedanken op social media. Toch wist een oud-spits van PSV het enorm bont te maken met zijn afscheidspost. Fans vermoeden namelijk dat hij zijn emotionele woorden niet zelf heeft bedacht.
Het Nederlands elftal kan donderdag een reuzenstap zetten richting kwalificatie voor het WK voetbal 2026. De ploeg van Ronald Koeman neemt het in De Kuip op tegen Polen. Lees hier op welke zender je de wedstrijd live kunt zien.