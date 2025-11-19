Suriname en Curaçao maken nog volop kans op deelname aan het WK 2026. Het zou voor beide landen historisch zijn. Zij moeten nog één keer winnen om (bijna) zeker te zijn van plaatsing. De aftrap is om 2.00 uur vannacht Nederlandse tijd. Volg hier beide wedstrijden live.

De opstellingen van beide landen zijn inmiddels bekend. Bij Suriname zijn onder andere Sheraldo Becker en Jean-Paul Boëtius naar de bank verhuisd.



Suriname: Vaessen; Abena, Anderson, Pinas; Paal, Lonwijk, Klas, Haps; Jubitana, Chery, Margaret.



Curaçao: Room; Sambo, Van Eijma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Gorré, L. Bacuna; Hansen, Locadia, Comenencia.

Guatemala - Suriname

Suriname maakt zich op voor een lastige uitwedstrijd bij Guatemala. Natio heeft negen punten na vijf wedstrijden, evenals Panama. De ploeg van Stanley Menzo heeft echter een beter doelsaldo: +5 om +2. Suriname heeft dus de taak om te winnen van Guatemala én het doelsaldo in het voordeel te houden ten opzichte van Panama. Laatstgenoemde neemt het tegelijkertijd op tegen El Salvador.

Jamaica - Curaçao

Curaçao gaat op bezoek bij Jamaica. De ploeg van Dick Advocaat staat momenteel bovenaan in de groep en heeft gelijk aan één punt om het WK te halen. Bij een nederlaag gaat de tegenstander naar het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Play-offs

Mocht het misgaan voor Suriname en Curaçao, mogen zij nog wel hopen op de intercontinentale play-offs. Zij moeten dan bij de beste twee nummers twee (van de drie) eindigen. Daar doen in totaal zes landen aan mee. Zij strijden dan met landen uit Zuid-Amerika, Oceanië, Azië en Afrika om de laatste twee tickets voor het WK.

Stanley Menzo

Sportnieuws.nl sprak in aanloop naar het beslissende WK-kwalificatieduel met Menzo, de bondscoach van Suriname. Hij blijft opvallend rustig onder de enorme druk én blikte terug op de verschrikkelijke SLM-ramp van 1989. "Daar zijn wij onderdeel van, zoals zij daar onderdeel van zijn geweest."

Dick Advocaat

Curaçao moet het vanavond zonder bondscoach Dick Advocaat doen. Hij is door privéomstandigheden naar huis gegaan. Dean Gorré staat in de allesbeslissende wedstrijd aan het roer. Hij was in het recente verleden overigens ook bondscoach van Suriname.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.