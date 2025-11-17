De laatste wedstrijd van de WK-kwalificatie voor het Nederlands elftal staat op het programma om 20.45 uur. In de Johan Cruijff ArenA neemt Oranje het op tegen Litouwen. Met slechts één punt is plaatsing voor het WK al een feit, maar zelf bij een nederlaag lijkt kwalificatie al zeker. Volg hier alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd, te beginnen met de opstelling.

Nederland trof twee maanden geleden Litouwen in de WK-kwalificatie. Toen eindigde het in een moeizame 3-2 zege voor Oranje. Hoewel Nederland de torenhoge favoriet was, bleek het Baltische land een lastige tegenstander. Ditmaal heeft Ronald Koeman toch een aantal grote verrassingen in de basisopstelling doorgevoerd. Zo starten Matthijs de Ligt, Nathan Aké, Tijjani Reijnders en Xavi Simons.

Opstelling Oranje: Verbruggen; J. Timber, De Ligt, Van Dijk, Aké; Reijnders, Simons, De Jong; Malen, Depay en Gakpo.

Opstelling Litouwen: Gertmonas; Armalas, Sirvys, Utkus, Turyskinas, Lasickas; Vorobjovas, Gineitis, Sirgedas; Kalinauskas en Cernycn.

Kritiek op Memphis Depay

Memphis Depay speelde destijds een cruciale rol door met twee doelpunten zijn team te redden en puntverlies te voorkomen. Ook in de recente wedstrijd tegen Polen was Depay trefzeker met het enige doelpunt van de wedstrijd, maar ondanks zijn bijdrage ontkwam de veelbesproken spits niet aan kritiek.

Eén scenario kan Oranje de kop kosten

Het Nederlands elftal is zo goed als zeker van een ticket voor het WK van volgend jaar, al is het nog niet officieel. Alleen in een uiterst bizar scenario zou Oranje het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada nog mislopen. Lees hieronder hoe de ploeg van Ronald Koeman zich definitief kan plaatsen.

Debuut van Luciano Valente?

Luciano Valente kan zich alvast opmaken voor een bijzondere avond. De middenvelder van Feyenoord krijgt maandagavond speeltijd in de wedstrijd van Oranje tegen Litouwen. Koeman liet op subtiele wijze doorschemeren dat Valente zijn debuut gaat maken, maar dat zal wel gebeuren als invaller. Daarnaast lijkt het logisch dat Emmanuel Emegha óók minuten gaat maken. De jonge spits maakte tegen Polen al minuten, maar de kans is groot dat hij weer een rol gaat spelen.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.