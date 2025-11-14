Direct na het eerste fluitsignaal is Polen al gevaarlijk. Met iets meer dan een minuut op de klok komt Oranje al goed weg. Nicola Zalewski kan de bal net niet tussen de palen krijgen, maar had daar zomaar kunnen scoren. Volg het duel hier live.

Matty Cash, de man die Oranje pijn deed in De Kuip, was ook nu weer betrokken bij het gevaar. Hij gaf een goede voorzet vanaf rechts, waarna Zalewski een makkelijke kans op een goal had. Verbruggen stond namelijk aan de grond genageld, maar hij kreeg de bal niet tussen de palen. Oranje werd pas gevaarlijk na een heerlijke rush van Van de Ven. Hij werd neergehaald, maar de vrije trap van Memphis was niet goed. Het is nog niet sprankelend in Polen!

Opstelling Nederland

Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, J. Timber, Geertruida; De Jong, Gravenberch, Kluivert; Gakpo, Memphis, Malen

Opstelling Polen

Grabara; Cash, Kedziora, Ziolkowski, Kiwior; Skoras, Szymanski, Zielinski, Zalewski, Kaminski; Lewandowski

Het zou een historisch moment zijn voor bondscoach Ronald Koeman. Al eerder had hij een groot aandeel in een plaatsing van Oranje op het WK. Maar hij vertrok even later naar Barcelona, waardoor Louis van Gaal als bondscoach de opdracht afrondde en bij het WK was. Het wereldkampioenschap van 2026 zou dus de eerste worden van Koeman, nadat hij eerder al het EK meemaakte.

Problemen bij Polen

Maar goed, dan moet er eerst van Polen gewonnen worden, dat is het enige dat telt. Bij een gelijkspel staat Oranje er ook goed voor, maar is de zaak pas echt gedaan in Amsterdam bij resultaat tegen Litouwen. Winnen is het enige dat telt. En de voortekenen op een goede afloop zijn er. Dat Oranje 1-1 speelde in Rotterdam lag dat vooral aan henzelf. Polen was niet per se heel goed. Nu zijn er ook nog eens grote personele problemen bij de ploeg, dat alleen maar in het voordeel van Oranje werkt.

Dumfries

Bij Oranje zijn er ook personele problemen; van de 26 geselecteerden zijn er nog maar 23 over. Wout Weghorst, Quilindschy Hartman en Denzel Dumfries zijn uitgevallen. Vooral laatstgenoemde is een aderlating want hij was sowieso basisklant geweest tegen Polen. Hij wordt vervangen door Lutsharel Geertruida.

Atmosfeer

Koeman waarschuwde zijn ploeg voor de atmosfeer die zal heersen vanavond in Polen. In het Narodowy stadion passen 55.000 gillende Polen en die zullen zich laten horen ook. De fans waren in Nederland al luidruchtig aanwezig en dat zal in eigen huis niet minder zijn. Dát is wel iets dat in het voordeel van de Polen spreekt.

Mocht Nederland zich vanavond plaatsen voor het WK, zal maandag tegen Litouwen een formaliteit zijn. Nederland komt dan 5 december in de koker bij de loting van het WK en zal dan weten in welke groep zij belanden. Dan worden grotendeels de tegenstanders bekend maar voornamelijk ook de speelsteden van Oranje op het toernooi.

