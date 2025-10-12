De pas ingevallen Wout Weghorst dacht even gescoord te hebben. Hij gleed een voorzet van Donyell Malen binnen, de goaltune startte, maar de goal werd toch afgekeurd. De grensrechter vlagde voor buitenspel. Daarmee wordt, net als tegen Malta, een doelpunt door de neus geboord bij Weghorst. Gaat hij nog scoren? Volg het duel hier live.

Koeman testte tegen Malta Jurriën Timber centraal achterin, naast aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger van Arsenal moest na die met 4-0 gewonnen wedstrijd een training overslaan, hij speelt wel gewoon.

In de voorhoede is plek gemaakt voor Donyell Malen op de rechtsbuitenpositie, Jeremie Frimpong verliest daar zijn plek. Verder speelt ook Justin Kluivert, hij komt op de plek van Tijjani Reijnders. Een opvallende beslissing van de bondscoach, die daardoor het gouden trio op het middenveld doorbreekt.

Koeman verklapte op de persconferentie dat Memphis Depay zou starten in de punt van de aanval. Dat gaat ten koste van Wout Weghorst. Cody Gakpo houdt zijn positie op linksvoor.

Opstelling Oranje

Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Kluivert; Malen, Memphis, Gakpo

Plaatsing voor het WK in zicht

Oranje kan zich zondagavond officieus plaatsen voor het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Daarvoor moet het Nederlands elftal eerst zelf winnen van Finland, en moet Polen later op de avond verliezen van Litouwen. Met dat scenario kan Polen alleen in punten nog gelijk komen met Nederland. Het team van Koeman heeft een veel beter doelsaldo.

