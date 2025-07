Een vreselijk bericht uit de voetbalwereld. Meerdere Spaanse en Engelse media melden het nieuws dat Liverpool-aanvaller Diogo Jota (28) is overleden. De Portugees van de ploeg van Arne Slot zou betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval in Spanje. Ook zijn jongere broer André zou om het leven zijn gekomen.

De aanvaller van de ploeg van Arne Slot zat volgens Marca samen met zijn jongere broer in een auto in Spanje waarmee hij van de weg raakte. De auto zou vervolgens in brand zijn gevlogen, zo melden getuigen. Het incident vond plaats in de regio Zamora, dat dicht bij de Portugese grens ligt. Lokale media schrijven dat het incident net na middernacht is gebeurd.

Twee weken geleden getrouwd

Jota werd het voorbije seizoen met Liverpool landskampioen bij The Reds. Hij speelde met onder meer Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Jota speelde al sinds de zomer van 2020 voor de Engelse topclub. Daarvoor was hij speler vn onder meer Wolverhampton Wanderes, Atlético Madrid en FC Porto. Vorig jaar speelde hij 28 Premier League-duels en wist hij zes keer te scoren. Nog geen twee weken geleden trouwde Jota met zijn geliefde Rute Cardoso. Samen hebben ze drie kinderen.

De plaatselijke autoriteiten hebben bekendgemaakt dat er twee mannen van 28 en 26 jaar zijn overleden bij het verkeersongeluk. Of het om Jota en zijn broertje gaat, is nog niet officieel bevestigd door bijvoorbeeld de nabestaanden of Liverpool. Op zijn Instagramaccount regent het desondanks al steunbetuigingen.

🚨 Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

🚒 Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

🔥 El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

🖤 Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY — Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

Jota werd het voorbije seizoen dus kampioen in de Premier League. Eerder wist hij de FA Cup en de League Cup te winnen. Met Portugal versloeg hij in 2019 Nederland in de Nations League-finale. Die prijs wist hij vorige maand ook te veroveren.