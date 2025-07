Liverpool laat zich deze zomer nadrukkelijk gelden op de transfermarkt. De club van trainer Arne Slot heeft de club inmiddels ruim driehonderd miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers. Opvallend genoeg lijkt Liverpool dat zonder moeite te doen en hoeft het zich weinig zorgen te maken over de financiële regels. Hoe is dat mogelijk, en hoeveel geven andere topclubs in Engeland eigenlijk uit? Sportnieuws.nl duikt in de cijfers.

Waar normaal gesproken clubs als Chelsea, Manchester City en Manchester United bekendstaan om hun forse uitgaven aan topspelers, is het deze transferzomer vooral Liverpool dat zich ontpopt als big spender op de transfermarkt. Ze haalden diverse grote namen binnen en legden daarvoor flink wat geld neer. Zo betaalde de Engelse topclub alleen al 125 miljoen euro voor Florian Wirtz.

'Koopclub' Liverpool

Het predicaat 'koopclub' lijkt daardoor niet ver weg voor Liverpool, want naast Wirtz werd ook flink geïnvesteerd op andere posities. Hugo Ekitiké, Milos Kerkez en Jeremie Frimpong werden namelijk ook aan de selectie van de Nederlandse succescoach toegevoegd. Daarmee komt de teller op 309 miljoen euro, volgens Transfermarkt. En het einde lijkt nog niet in zicht, zo is ook topspits Alexander Isak nog onderdeel in het transferspel. De aanvaller van Newcastle United mag alleen weg voor een torenhoog bedrag en heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Liverpool.

Bekijk hieronder de transferuitgaven van Premier League-clubs in de zomer 2025.

i ©Getty Images.

Financiële limieten geen struikelblok

Wat opvalt aan deze transferzomer is hoe Liverpool ogenschijnlijk niet wordt gehinderd door de beperkingen van de financiële spelregels. Liverpool blijft moeiteloos grote aankopen doen, terwijl topclubs als FC Barcelona en Chelsea creatief moeten zijn om aan de eisen van Financial Fair Play te voldoen. Zo geeft Chelsea al jaren extreem lange contracten om de loonkosten over meerdere jaren te spreiden, terwijl FC Barcelona op haa beurt bijvoorbeeld een deel van de media-afdeling verkocht om extra financiële ruimte te creëren.

Goed beleid bij Liverpool

Het geheim? De financiële regelgeving kijkt niet naar één seizoen, maar beoordeelt clubs over meerdere jaren. Liverpool heeft hier verstandig op ingespeeld. Afgelopen seizoen hield de regerend kampioen het rustig op de transfermarkt en werden alleen Giorgi Mamardashvili en Federico Chiesa aangetrokken. Daartegenover werd er voor een slordige vijftig miljoen verkocht, waardoor ze zelfs met een positief saldo de zomer afsloten.

Bekijk hieronder de transferuitgaven van de afgelopen twee jaar onder Arne Slot.

i ©Getty Images.

Flinke ontwikkeling op marketinggebied

Los van de geslaagde transferstrategie heeft Liverpool ook op commercieel vlak flinke stappen gezet. De club wist een bijzonder lucratieve overeenkomst met Adidas te sluiten, wat zeventig miljoen euro per jaar oplevert. Bovendien zorgden zowel het succes in de Champions League als het binnenhalen van de Premier League-titel voor aanzienlijke extra inkomsten. Zelfs een internationale tournee door Hongkong bracht recent nog extra miljoenen in het laatje.

Het beleid van Liverpool richt zich op strategisch investeren: nu stevig uitpakken met het oog op de toekomst, zodat de selectie voor langere tijd mee kan op het hoogste niveau. De verwachting is dan ook dat Liverpool, in tegenstelling tot clubs als Chelsea en Manchester United die structureel groots investeren, de komende transferzomers juist weer een stapje terug doet en niet elk jaar dergelijke recordbedragen zal uitgeven.

Premier League-start voor Liverpool

Liverpool trapt het nieuwe Premier League-seizoen op 15 augustus af met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth. Arne Slot en zijn team zijn erop gebrand om ook dit tweede seizoen een sterke start te maken en opnieuw een gooi te doen naar de titel.