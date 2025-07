Arne Slot heeft in een emotioneel betoog uitgebreid de tijd genomen om Diogo Jota te eren. De Nederlandse trainer van Liverpool is, net als vele anderen, geschokt door het nieuws dat de Portugese speler van de club op 28-jarige leeftijd is overleden bij een auto-ongeluk in Spanje. "Ik wou dat ik de juiste woorden had", begint Slot.

Veel spelers en de stafleden van Liverpool werden ruw verstoord in hun vakantie toen ze donderdagochtend hun telefoon openden. Hun ploeggenoot Diogo Jota is er ineens niet meer. Spelers deelden hun emoties op Instagram, en ook Arne Slot heeft op de website van Liverpool zijn medeleven getoond. "Wat te zeggen? Wat kan iemand zeggen in zo'n tijd als deze, terwijl de pijn en shock nog zo rauw zijn? Ik wou dat ik de juiste woorden had, maar ik weet dat ik die niet heb."

'Onbegrijpelijk verlies'

"Alles wat ik heb, zijn gevoelens waarvan ik weet dat zoveel mensen die hebben over een persoon en speler die we allemaal zo lief hadden. Mijn eerste gedachten komen niet van een voetbaltrainer, maar van een vader, een zoon, een broer en een oom. Die gedachten behoren toe aan de familie van Diogo en André Silva (de eveneens verongelukte broer van Diogo Jota, red.) die zo'n onbegrijpelijk verlies hebben moeten slikken."

'You'll Never Walk Alone'

Slot neemt het motto van de club - 'You'll Never Walk Alone'- in de mond richting de geliefden van Jota. "De spelers, de staf en de supporters van Liverpool steunen jullie allemaal en wat ik vandaag heb gezien staat de hele voetbalwereld achter jullie. Dit is niet alleen een reactie op een tragedie, het is ook een reactie vanuit de goedheid van mensen en het respect dat zoveel mensen hebben voor de hele familie."

'Hij was heel erg speciaal'

Slot noemt de schok voor de club enorm. "Diogo was niet alleen onze speler, hij was een geliefde voor iedereen van ons. Hij was een ploeggenoot, een collega en in al die rollen was hij heel erg speciaal. Ik kan nog veel meer zeggen over wat hij ons team heeft gebracht, maar ik denk dat iedereen dat wel kon zien als Diogo op het veld stond. Hard werken, betrokkenheid, veel kwaliteit en goals. Alles wat een Liverpool-speler zou moeten zijn."

Liedje

Volgens de trainer, die met Jota in de selectie afgelopen seizoen kampioen van Engeland werd in zijn debuutjaar, zocht Jota nooit de populariteit, maar kreeg hij die wel van de fans. "Toen ik voor het eerst bij deze club kwam, leerde ik als een van de eerste liedjes die van Diogo. Ik had nog nooit met hem gewerkt, maar ik wist meteen dat als de Liverpool-fans zo'n uniek liedje hadden bedacht voor hem, dan moest hij wel heel speciaal zijn."

Slot sprak voor het laatst met Jota toen hij met Portugal de Nations League won vorige maand. "Ik feliciteerde hem daarmee en wenste hem veel geluk voor zijn aankomende bruiloft. Op veel manieren was het een droomzomer voor Diogo en zijn familie. Dat maakt het alleen maar meer hartverscheurend, dat alles op zo'n manier moet eindigen. Dat we zo'n persoon hebben verloren in zulke vreselijke omstandigheden, is iets waar we nog lang geen vrede mee zullen hebben."

'We rouwen om het verlies'

Natuurlijk deelt Slot zijn condoleances met de familie en spreekt hij de steun voor ze uit. "We moeten als club samen sterk staan en er voor elkaar zijn. Dat zijn we verplicht aan Diogo, zijn broer en aan zijn hele familie en onszelf. Als de tijd rijp is, zullen we Diogo Jota vieren. We zullen zijn goals herinneren en zijn liedje zingen. Maar nu eerst zullen we hem herinneren als een uniek mens en rouwen we om het verlies. Hij zal nooit worden vergeten. Zijn naam is Diogo", sluit Slot af.