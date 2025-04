Liverpool-trainer Arne Slot laat goede bekende versteld staan: 'Daar had ik toen niet aan gedacht'

Ali Boussaboun hoeft niet lang na te denken als je hem vraagt naar Arne Slot. De twee deelden drie seizoenen lang de kleedkamer bij NAC Breda. Nu, jaren later, ziet Boussaboun zijn voormalige teamgenoot de allerhoogste pieken bereiken als trainer van Liverpool. "Dat is écht uniek", zegt Boussaboun lachend tegen Sportnieuws.nl.

"Arne Slot die effe kampioen wordt van de Premier League in zijn eerste seizoen bij Liverpool…", zegt Boussaboun. "Dit had je natuurlijk never nooit kunnen verwachten als je samen bij NAC speelt. Natuurlijk zag ik wel een toekomstige trainer in hem. Hij had dat inzicht, die rust. Maar dat hij de absolute wereldtop zou halen als trainer? Nee, daar heb ik toen niet aan gedacht."

'Liverpool in verval'

De Engelse grootmacht is héél dichtbij het kampioenschap met een voorsprong van dertien punten op achtervolger Arsenal met nog slechts vijf duels te spelen. "Een stap hogerop is altijd afwachten, maar als je ziet wat hij nu bereikt. Iedereen had Liverpool al afgeschreven toen Jürgen Klopp vertrok, omdat er werd gezegd dat het team moest vernieuwen. En nu? Ze staan dik bovenaan en ineens verlengen ze met alle routiniers. Dat is het optimisme van voetbal, hoor."

Boussaboun spreekt zijn bewondering uit voor de zorgvuldig opgebouwde loopbaan van Slot. "Hij heeft het bij AZ goed gedaan, werd met Feyenoord kampioen en toonde zich in Europa. En nu krijgt hij het ook gewoon voor elkaar om zijn team, dat vorig seizoen toch een beetje in verval raakte, naar zijn hand te zetten en kampioen te laten worden in de allerbeste competitie ter wereld. Met diezelfde selectie staat hij gewoon dertien punten voor. Dat is echt heel knap."

De voetballer Arne Slot

De 45-jarige oud-profvoetballer blikt terug op de periode dat ze samen het veld deelden. Tussen 2002 en 2005 speelde het duo zij aan zij bij NAC Breda, waar Slot gold als een bescheiden middenvelder met een scherp spelinzicht. "Arne is natuurlijk nooit de snelste of meest fysieke speler geweest. Hij was heel technisch, had een goed overzicht en inzicht."

Naast de technische kwaliteiten prijst Boussaboun vooral de persoonlijkheid van zijn oud-teamgenoot. "Met Slot kun je geen ruzie hebben. Hij was altijd heel rustig, dacht goed na en haalde nooit het bloed onder iemands nagels vandaan. Dat in combinatie met zijn kwaliteiten als speler waren allemaal al eigenschappen om een goede trainer te zijn."

Beste trainer ter wereld?

Op de vraag of hij Slot tot de wereldtop der trainers rekent, is Boussaboun stellig. "Ja, dat lijkt me wel. Het is ook leuk omdat je hem persoonlijk kent en met hem hebt samengespeeld. En sowieso gun ik hem het allerbeste, omdat het gewoon een goed persoon is. De gunfactor is heel hoog", besluit Boussaboun.

