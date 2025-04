Liverpool-trainer Arne Slot vervult zijn geboortedorp Bergentheim met trots: 'Dat verdient hij'

In het rustige Bergentheim, een klein Overijssel dorpje, liggen de wortels van een man die de voetbalwereld razendsnel heeft veroverd: Arne Slot. De succestrainer van Liverpool, die in zijn eerste seizoen afstevent op de Premier League-titel, heeft zich ontpopt tot één van de beste trainers ter wereld. Wat betekent het voor Bergentheim om de roots te zijn van 'hun' Arne?

Na de successen van Slot bij Feyenoord vond de vaderlandse pers al snel de weg naar Bergentheim om de roots van de succestrainer te ontdekken. Inmiddels is het dorp gewend geraakt aan internationale aandacht sinds zijn prestaties bij Liverpool, met Engelse media zoals The Telegraph, The Times en Sky Sports die hun interesse tonen. "Bergentheim wordt op de kaart gezet, dat is toch prachtig", stelt erelid Theun Luisman breed lachend tegen Sportnieuws.nl.

Heel Bergentheim vol trots

Op Sportpark Moscou lopen we Aryan Tewarie, een van de voetballende leden van de plaatselijke vv, tegen het lijf. Trots klinkt door in zijn stem, wanneer hij spreekt over de prestaties van zijn beroemde plaatsgenoot. "Ik ben wel écht trots. Ik ken hem niet persoonlijk, maar thuis kijken we altijd wel even of hij heeft gewonnen. En dat spandoek 'From Bergentheim to Anfield' vind ik geweldig. Fantastisch voor zo’n klein dorpje.”

Spandoek voor Arne Slot ©Getty Images

Ook Luisman, al jaren betrokken bij de club, raakt vol emotie als hij over Slot praat. Hij kijkt trouw naar de wedstrijden van Liverpool en juicht met een gebalde vuist als er gewonnen wordt. Hoewel Slot slechts enkele jaren actief was bij de club, is vv Bergentheim hem allesbehalve uit het oog verloren. “Dat verdient hij wel", vertelt Luisman, die vervolgens wijst naar een grote foto van Slot in zijn tijd bij PEC Zwolle in de bestuurskamer. “Het blijft een Banthumer en daar zijn we trots op.”

De foto in de bestuurskamer van vv Bergentheim. ©Sportnieuws.nl

Voetballer Arne Slot

Bij de vierdeklasser hebben spelers uit zijn lichting slechts kort met Slot samen kunnen spelen, doordat hij op zeer jonge leeftijd naar PEC Zwolle vertrok. "Het was meteen duidelijk hoe goed hij was. Het was een beetje zoals het gezegde van de schildpad en de haas: je hoeft niet sterk of snel te zijn, als je maar slim bent. Dat heeft hij op een geweldige manier laten zien.”

Met die slimheid legde Arne de basis voor zijn verdere carrière, eerst als degelijke speler in het Nederlandse profvoetbal en later als een van de beste trainers ter wereld. “Hij weet zich aan te passen aan situaties en je merkt ook dat hij wedstrijden héél snel naar zijn hand kan zetten. Dat is niet vanzelfsprekend en écht een kwaliteit van Arne”, aldus diezelfde Bergentheimer, die graag anoniem blijft. “Alle media-aandacht is absurd. Je wordt geleefd.”

Kampioen met Liverpool

Met nog enkele wedstrijden te gaan lijkt niets Liverpool meer in de weg te staan om de Premier League-titel binnen te slepen. In Bergentheim wordt daar inmiddels reikhalzend naar uitgekeken. “Die kans is héél groot, dat mag niet meer misgaan”, vertelt Gerard van der Weide, aangevuld door jeugdtrainer John. “Als hij dit nog weggeeft… Dan is het de domper van de eeuw. Nee, die titel haalt hij wel binnen.”

