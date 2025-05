'Liverpool van Arne Slot zet vol in op Jeremie Frimpong'

Liverpool heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe versterking voor de zomer. Onder leiding van Arne Slot lijkt de Engelse club voor de positie van rechtsback een grote stap te willen zetten. Liverpool zou verdediger Jeremie Frimpong van Bayer Leverkusen in het vizier hebben.

De 24-jarige Frimpong heeft zich de afgelopen seizoenen als een van de topverdedigers in de Bundesliga bewezen, zowel dit seizoen als tijdens het kampioensjaar van Bayer Leverkusen. Zijn snelheid, aanvallende impulsen en verdedigende stabiliteit maakten hem vorig jaar al onmisbaar voor zijn club en ook dit seizoen is hij van grote waarde gebleken met 4 doelpunten en 12 assists in 47 officiële wedstrijden.

Liverpool-ster Mohamed Salah krijgt bijzondere erkenning na topseizoen onder Arne Slot Mohamed Salah heeft zijn stempel opnieuw stevig gedrukt op het Engelse voetbal. De Liverpool-vedette kreeg deze week een bijzondere erkenning voor zijn prestaties in het afgelopen seizoen en voegde zich daarbij zelfs tot een illuster rijtje.

Jeremie Frimpong als ideale opvolger

Frimpong lijkt nu een serieuze kandidaat voor Liverpool, dat de positie van rechtsback wil versterken. Met zijn dynamische speelstijl en vermogen om zowel verdedigend als aanvallend het verschil te maken, zou hij perfect passen bij het speeltype van de club.

Hij biedt snelheid, creativiteit en solide verdedigende kwaliteiten, wat hem tot een uitstekende keuze maakt voor een topclub als Liverpool, dat op zoek is naar een geschikte vervanger voor de vertrekkende Trent Alexander-Arnold.

'Constante nachtmerrie' van Oranje bezorgt Spanje kopzorgen: 'Een cocktail die iedereen deed lijden' In Spanje zullen ze nog wel wakker schrikken van Jeremie Frimpong na het boeiende gelijkspel tegen Nederland (2-2). De rechtsbuiten speelde misschien wel zijn beste interland namens Oranje. Dat zagen de Spanjaarden ook.

Verlaagde afkoopsom maakt Frimpong interessant voor Liverpool

Wat Frimpong extra aantrekkelijk maakt voor Liverpool, is zijn transferclausule van 35 miljoen euro. In plaats van de eerder genoemde 40 miljoen euro, blijkt de vraagprijs voor de 24-jarige verdediger lager dan verwacht. Dit biedt Liverpool de kans om hem te verwerven voor een redelijke prijs, gezien zijn marktwaarde van ongeveer 50 miljoen euro volgens Transfermarkt. Het feit dat hij relatief betaalbaar is, heeft de belangstelling van topclubs zoals Liverpool vergroot.

Volgens Give Me Sport zou Liverpool serieus geïnteresseerd zijn in het versterken van hun verdediging met Frimpong, nu Alexander-Arnold zijn transfervrije vertrek heeft aangekondigd. Dit maakt de kans groot dat de 24-jarige naar Anfield komt.

Ruimte voor versterkingen: Frimpong op de radar van Liverpool

Met het vertrek van Kostas Tsimikas komt er ruimte voor versterkingen in de verdediging van Liverpool. Frimpong zou, met zijn kwaliteiten, een ideale optie kunnen zijn voor de rechtsbackpositie, waar hij mogelijk de rol van Alexander-Arnold zou kunnen overnemen. Dit biedt Arne Slot de kans om de defensie verder te versterken.

Toekomst van veelbelovende trainer Xabi Alonso duidelijk: 'Deze twee zullen mijn laatste zijn' Xabi Alonso wordt volgens Spaanse media de opvolger van Carlo Ancelotti bij Real Madrid. De Spaanse trainer loodste Bayer Leverkusen de afgelopen jaren naar de Europese top en keert terug bij de club waar hij jarenlang op het middenveld speelde.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.