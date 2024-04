Liverpool verliest koppositie Premier League door waanzinnige goals aartsrivaal Manchester United

Liverpool heeft de koppositie in de Premier League verspeeld. Op bezoek bij aartsrivaal Manchester United werd met 2-2 gelijkgespeeld en dus neemt Arsenal de leiding over met nog zeven wedstrijden te gaan. Liverpool liet veel kansen liggen, maar mocht uiteindelijk toch opgelucht zijn met een punt op bezoek bij de ploeg van Erik ten Hag: 2-2.

Liverpool staat nu tweede achter Arsenal. Beide ploegen hebben 71 punten, maar de Londenaren hebben een beter doelsaldo. Het wordt een geweldige ontknoping in de Premier League, want Manchester City volgt op één punt van beide teams.

Liverpool vergeet zichzelf te belonen

De eerste helft van De Klassieker in Engeland kende veel gelijkenissen met die in Nederland. Waar in Rotterdam Feyenoord veel te sterk was voor Ajax, had Liverpool op bezoek in Manchester het betere van het spel. In de eerste helft kreeg het kans op kans, maar het scoorde slechts eenmaal. Darwin Nunez kopte een corner door en Luís Diaz kon de bal binnenwerken. United kwam tot geen enkele kans.

Liverpool vergat het duel voor rust in het slot te gooien en kreeg na de pauze de deksel op de neus. Na een foute pass van verdediger Jarrell Quansah besloot Bruno Fernandes vanaf de middencirkel direct te schieten en hij verraste daarbij Liverpool-doelman Caoimhin Kelleher volledig. Bekijk de goal hieronder.

Wereldgoal Mainoo levert niet de winst op

Zo makkelijk als het voor rust ging, zo moeizaam ging het na rust bij de ploeg van Jürgen Klopp. United zelfs op voorsprong door een geweldige uithaal van Kobbie Mainoo, maar Erik ten Hag zag dat zijn team de drie punten in de slotfase toch nog uit handen gaf.

Harvey Elliott werd in het strafschopgebied neergelegd en Mohamed Salah maakte geen fout vanaf elf meter. Beide teams probeerden om nog als winnaar van het veld te delen, maar ze moesten allebei genoegen nemen met een punt. Dat zal vooral bij Liverpool hard aankomen gezien de stand in de Premier League.