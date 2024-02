Liverpool viert feest: kippenvel bij You'll Never Walk Alone en een dansende Big Virgil

Op het veld en in de kleedkamer was het na afloop van Chelsea - Liverpool natuurlijk feest. Tenminste, bij alles wat rood was natuurlijk. Matchwinner Virgil van Dijk liet zich uiteraard niet onbetuigd in de feestvreugde.

Na afloop van de bekerfinale, die door Big Virgil vlak voor het einde van de verlenging werd beslist, vierden de spelers en technische staf van Liverpool de bekerzege met de fans op Wembley. En daarbij hoorde uiteraard ook het beroemde You'll Never Walk Alone!

Dansende Van Dijk in de kleedkamer

Ook in de kleedkamer werd het feest nog even voortgezet, zo is te zien op beelden die de club deelt op social media. Ook Van Dijk stort zich even in het feestgedruis, zo is te zien op de beelden uit de kleedkamer.