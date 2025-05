Lof voor beoogde Ajax-trainer Marcel Keizer na drama Appie Nouri: 'Daar zijn wij hem heel dankbaar voor'

Oud-Ajacied Donny van de Beek is erg te spreken over de keuze van Ajax voor trainer Marcel Keizer. Samen met John Heitinga zal hij naar Amsterdam komen na het vertrek van Francesco Farioli.

Keizer was in 2017 hoofdcoach van Ajax. Middenvelder Van de Beek kent hem goed. Binnen de club weet iedereen hoe goed Marcel en John zijn. Ik heb ze eerst bij Jong Ajax meegemaakt met Keizer als hoofdtrainer en John als zijn assistent en Keizer later ook bij het eerste. Hij was tactisch sterk en zorgde ervoor dat iedereen elke dag met plezier naar de club kwam”, vertelt hij aan De Telegraaf.

"Dat hij werd ontslagen, deed de spelers pijn. Iedereen vond het jammer”, vervolgd de 28-jarige. Hij vind het een goede keuze van Ajax om hem terug te halen. "Ik vind dat ontzettend leuk voor hem, want ik heb heel prettig met Marcel samengewerkt. En het is goed voor Ajax, want hij is een prima trainer."

Nouri

Van de Beek bouwde een hechte band op met Keizer. Dat had ook te maken met de situatie rond Abdelhak Nouri. Hij was pas net trainer van Ajax toen in Oostenrijk het tragische ongeluk gebeurde. Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen een hartstilstand liep blijvende hersenschade op.

Keizer en de complete hoofdselectie keek in tranen machteloos toe hoe de middenvelder werd gereanimeerd en door een traumahelikopter werd opgehaald. "Hoe je met zo’n drama als Appie overkwam moet omgaan, staat in geen trainersboekje", aldus Van de Beek, die goed bevriend was met zijn leeftijdsgenoot. "Marcel is daar bijzonder knap mee omgesprongen en daar zijn wij hem heel dankbaar voor. Heel af en toe WhatsApp ik nog met hem.”

Jong Ajax

Van de Beek koestert ook de tijd in Jong Ajax onder Keizer. „Met Frenkie de Jong en Appie was het zo lekker voetballen. En de mensen vonden het prachtig, want De Toekomst was uiteindelijk uitverkocht. Ik denk echt dat Ajax er goed aan heeft gedaan om John en hem weer binnen te halen.”

Inmiddels voetbalt Van de Beek bij Girona. Hij doorliep de jeugd bij Ajax en maakte daar in 2015 zijn debuut in het eerste team. In 2020 vertrok hij uit Amsterdam en tekende hij bij Manchester United, maar daar kwam hij nooit uit de verf. Sinds 2024 speelt hij bij Girona. Hij kwam afgelopen seizoen 26 wedstrijden in actie in La Liga en scoorde twee keer.

