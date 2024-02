Loting Conference League: Ajax treft in Aston Villa loodzware tegenstander in achtste finales

Ajax is tijdens de loting van de Conference League gekoppeld aan Aston Villa voor de achtste finales. De Amsterdammers wonnen donderdag van Bodø/Glimt na een verlenging, waardoor ze nu naar Birmingham mogen voor de volgende ronde in het toernooi. Ajax krijgt hiermee een hele pittige loting, want ook teams als PAOK Saloniki en Viktoria Plzen waren een mogelijkheid.

In een poule met Brighton and Hove Albion, Olympique Marseille en AEK Athene werd Ajax derde, waardoor de ploeg van trainer John van 't Schip verder moest in de Conference League. Daar vochten de Amsterdammers zich in een tweeluik uiterst moeizaam langs Bodø/Glimt.

Eerdere successen

Ajax is de enige Nederlandse ploeg die nog is overgebleven in de Conference League en in het verleden bleek dat vaak een goed teken. Feyenoord haalde in 2022 in de eerste editie van het toernooi de finale, maar verloor die van AS Roma. AZ knokte zich vorig jaar tot de halve eindstrijd van het toernooi, maar de Alkmaarders gingen ten onder tegen de latere winnaar West Ham United.

Volledige loting

Servette FC - Viktoria Plzen

Ajax - Aston Villa

Molde - Club Brugge

Union ST Gillis - Fenerbahçe

Dinamo Zagreb - PAOK Saloniki

Sturm Graz - Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiakos - Maccabi Tel Aviv