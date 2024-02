Loting Nations League | Nederlands elftal kan deze landen treffen in 2024/2025

Het Nederlands elftal weet snel welke tegenstanders het gaat treffen in de komende editie van de Nations League. Donderdag 8 februari staat de loting voor de Nations League van 2024/2025 op het programma.

Oranje zit in de hoogste competitie (League A) ingedeeld, samen met andere toplanden als Frankrijk, Duitsland, België en Portugal. Nederland zit in dezelfde pot als Kroatië, Italië en Spanje en ontloopt die toplanden dus.

Loting Nations League

De loting van de Nations League is donderdag om 18:00 uur in Parijs. De loting is live te volgen op Ziggo Sport en ook volgt er een artikel op onze site.

Potindeling Nations League

Zie hieronder welke landen Nederland kan treffen. Oranje ontloopt dus de drie landen die ook in Pot 1 zitten. Dit zijn enkel de potten voor League A.

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Nederland Denemarken Zwitserland Israël Spanje Portugal Duitsland Bosnië en Herzegovina Italië Hongarije Polen Servië Kroatië België Frankrijk Schotland

Oranje / ANP

Vorige editie

In de 2022/2023-editie schopte Nederland het tot de Final Four. Oranje werd eerste in een poule met België, Polen en Wales. Bij de Final Four was eerst Kroatië met 4-2 te sterk in de halve finale, waarna Italië ook nog de troostfinale van Nederland won: 3-2. Spanje won de Nations League uiteindelijk. Het toernooi werd gehouden ín Nederland.

Het was niet de eerste keer dat Nederland het tot de Final Four schopte. Bij de eerste editie, in 2018/2019, verloor het de finale van Portugal. Tussendoor won ook Frankrijk nog een keer de Nations League. Het toernooi wordt gehouden in de jaren dat er geen EK of WK op het programma staat, om te voorkomen dat landen 'doelloze' oefenwedstrijden spelen.

EK 2024

Voordat de Nations League begint, staat in de zomer eerst het EK 2024 op het programma in Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman kraakt nu al zijn hoofd over de opstelling. Ajax-spits Brian Brobbey verkeert in topvorm en maakt volgens de bondscoach een aardige kans om in de basis te komen.

WK-kwalificatie

Na het EK begint ook weer de kwalificatie voor het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De wedstrijden in de Nations League worden tussendoor gevoetbald.

Programma Nations League

Speelronde 1: 5 t/m 7 september 2024

Speelronde 2: 8 t/m 10 september 2024

Speelronde 3: 10 t/m 12 oktober 2024

Speelronde 4: 13 t/m 15 oktober 2024

Speelronde 5: 14 t/m 16 november 2024

Speelronde 6: 17 t/m 19 november 2024



Final Four

Halve finales: 4 en 5 juni 2025

Finale: 8 juni 2025