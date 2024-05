Lukkien haalt opgelucht adem na promotie met Groningen: 'Heel blij dat we niet naar Breda hoeven'

Voor Dick Lukkien valt er een grote last van zijn schouders. De oefenmeester van FC Groningen bewerkstelligde directe promotie door de overwinning op Roda JC. Trainer Lukkien zag op voorhand aan zware dobber, maar merkte dat zijn elftal de volledige controle had en zelf geen kans weggaf.

Dat Roda JC pas in de tachtigste minuut de eerste kans van de wedstrijd mocht noteren, zegt volgens Lukkien genoeg. "Er was één moment van Roda waarna de wedstrijd helemaal anders kon worden, maar we hebben de hele wedstrijd gedomineerd en amper iets van Roda toegestaan", zegt Lukkien tegenover Sportnieuws.nl.

Opgelucht dat directe promotie een feit is

Lukkien had ook vertrouwen in zijn ploeg gehad als ze via de nacompetitie promotie zouden moeten binnenhalen, maar erkent dat er een grote last van zijn schouders valt. "Waarschijnlijk had ik er vertrouwen in gehad dat we de nacompetitie zouden winnen, maar ik ben wel heel erg blij dat we maandag niet naar Breda hoeven."

Dolle vreugde bij Dick Lukkien na het laatste fluitsignaal van FC Groningen - Roda JC. Groningen promoveert naar Eredivisie. ©Pro Shots.

Inhaalrace van jewelste

Groningen begon dramatisch aan het seizoen en stond na twaalf wedstrijden op de dertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Vanaf dat moment zette de ploeg van Lukkien de weg omhoog in. "Op basis daarvan is het ook meer dan verdiend dat wij promoveren. Natuurlijk heeft Roda het ook geweldig gedaan en verdienden zij het ook heel erg. Ze hebben 37 wedstrijden op de eerste of tweede plek gestaan, maar onze inhaalrace zorgt er wel voor dat wij het ook heel erg verdienen", aldus Lukkien.