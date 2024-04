Luuk de Jong gaat weer aan de leiding in de race om topscorerstitel

De koploper van de Eredivisie speelde zaterdag tegen de hekkensluiter. Luuk de Jong maakte het openingsdoelpunt voor PSV, waarna Vitesse al snel een tweede en derde goal om de oren kreeg. In de tweede helft gaf de 33-jarige spits een assist en scoorde hij nogmaals, waardoor hij weer aan de leiding gaat in het topscorersklassement.

PSV wist in de eerste helft in tien minuten wel drie keer te scoren. Slechts twee minuten na het doelpunt van De Jong volgde een rommelige goal die uiteindelijk door Malik Tillman in het net gewerkt werd. De 3-0 werd gescoord door André Ramalho, op aangeven van Joey Veerman uit een corner.

Vraag niet hoe, maar Tillman schiet de 2️⃣-0️⃣ binnen! 🔴⚪️#psvvit — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2024

In de tweede helft kwam ook Johan Bakayoko tot scoren. De Jong maakte zijn tweede doelpunt in de wedstrijd op aangeven van Jordan Teze en maakte het 5-0 voor de thuisploeg. In de laatste minuut werd het nog 6-0 via Lozano. De assist van zijn goal werd gegeven door de 18-jarige invaller Tygo Land.

Door zijn twee goals gaat De Jong Vangelis Pavlidis voorbij in het topscorersklassement. De spits van PSV staat nu op 26 doelpunten in de Eredivisie. Pavlidis kwam met AZ 25 keer tot scoren dit seizoen. Hij speelt zaterdagavond nog in Alkmaar tegen RKC Waalwijk en zou daar de leiding weer kunnen pakken.