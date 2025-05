Man United-icoon vertelt heerlijke anekdote over geniale ontmoeting met Ruud Gullit

Roy Keane heeft in de bekende Engelse podcast The Overlap een heerlijk verhaal gedeeld over Ruud Gullit. De Nederlandse oud-voetballer was te gast in de show vol met bekende Engelse oud-spelers en Gullit kon het verhaal dus ook bevestigen.

Keane vertelt dat hij Gullit voor het eerst ontmoette bij het ontbijt tijdens het WK. "Weet je nog die ene keer dat je me ontmoette tijdens het ontbijt, terwijl ik aan het eten was. Alle tv-ploegen en media die aanwezig waren bleven toen in hetzelfde hotel. Wij kwamen elkaar toen ineens tegen in de kleedkamer en we hadden elkaar ook nog nooit ontmoet van tevoren."

Blessures

Vervolgens vertelt Keane dat Gullit hem wel een opvallende eerste vraag stelde tijdens de ontmoeting. "Wij begonnen met praten en ik was enorm beleefd tegen je. Toen begon jij ineens over blessures. Ruud vroeg me wat de zwaarste blessure was die ik had opgelopen in mijn carrière. Ik vond het een rare vraag, maar ik gaf wel antwoord. Ik vond het fijn dat hij zo geïnteresseerd in mij leek."

UIteindelijk bleek dat de interesse van Gullit in Keane niet helemaal goedbedoeld was. "Ik zei dat ik een operatie aan mijn heup was ondergaan en dat ik daardoor wel een stap terug moest zetten in mijn loopbaan. Ik vroeg aan Ruud wat zijn zwaarste blessure was. Toen zei hij dat hij altijd last had van de zijkanten van zijn bovenlichaam. Ik vroeg hem verbaasd waarom hij daar last had, waarop hij vervolgens zei dat het kwam door het omhoog houden van zijn prijzen."

Tafelgenoten Ian Wright, Gary Neville en Jamie Carragher liggen in een deuk na de opmerking een ook Gullit kon zich de opmerking nog herinneren. Keane vertelt ook dat hij voor het eerst in zijn loopbaan met zijn mond vol tanden stond en geen reactie kon uitbrengen op het verhaal van Gullit. De Ierse middenvelder werd uiteindelijk een waar icoon bij Manchester United. Hij speelde twaalf jaar voor de club en won één keer de Champions League, vier keer de FA Cup en zeven keer de titel in de Premier League.