Manchester City heeft zijn pijlen gericht op Xavi Simons, schrijft de transferexpert Sacha Tavolieri. Daarmee komt de Engelse club in het vaarwater van Chelsea, dat ook een oogje op Simons heeft, terecht.

Savinho vertrekt mogelijk bij Manchester City. De Braziliaan, die eerder op huurbasis bij PSV speelde, kan naar Tottenham Hotspur. In dat geval hopen The Citizens met Simons zijn opvolger aan te trekken. De 22-jarige Nederlander staat momenteel onder contract bij RB Leipzig. Bij City zou hij twee landgenoten treffen: Tijjani Reijnders en Nathan Aké.

Simons werd de afgelopen weken veelvuldig gelinkt aan Chelsea. De 28-voudig international van het Nederlands elftal praat nog steeds met de Londenaren, weet de Belgische eerdergenoemde journalist. De aanvallende middenvelder is pas sinds januari van dit jaar contractspeler van Leipzig, maar de Duitsers hopen hem alweer van de hand te doen voor een mooi bedrag.

Muiten bij Leipzig

De waarde van Simons wordt momenteel geschat op zeventig miljoen euro, maar Leipzig zou met een minder hoog bedrag al genoegen nemen. De zoon van Regilio Simons nam vorige week al een rigoreus besluit door op vrijdag niet meer mee te trainen met zijn huidige club. Daarnaast heeft hij RB Leipzig uit zijn bio op Instagram gehaald.

Hij ontbrak ook in het laatste oefenduel van de club, op 2 augustus tegen Atalanta Bergamo. Het is nog maar de vraag of Simons wel bij de selectie zit van komende vrijdag, wanneer Leipzig het opneemt tegen Sandhausen in de eerste ronde van de DFB-Pokal. Met Lutsharel Geertruida en Ezechiel Banzuzi heeft Leipzig nog twee Nederlanders in de selectie.

