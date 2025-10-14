Het Marokkaanse nationale elftal kan dinsdagavond geschiedenis schrijven. Bij een overwinning op Congo heeft de ploeg van Walid Regragui zestien duels op rij gewonnen en dat is nog nooit een land gelukt.

Marokko speelt dinsdagavond om 21:00 uur tegen Congo en kan dan voor de zestiende keer op rij winnen. Een unieke prestatie, want nog nooit haalde een landenteam dat aantal overwinningen op rij. Marokko haalde die overwinningen in vriendschappelijke duels, de WK-kwalificatie in Afrika en de kwalificatie voor de Afrika Cup. De zegereeks van Marokko begon in juni 2024 en loopt dus nog altijd.

Kijkend naar de meest recente overwinning van Marokko staan er ook twee nederlagen tussen tegen Burkina Faso (vriendschappelijk) en Kenia (Africa Nations Championship). Die duels werden verloren door een team dat enkel gevormd werd door spelers uit de eigen competitie, een belangrijke regel voor de African Nations Championship. De bondscoach van Marokko (Walid Regragui) zat tijdens dat toernooi niet eens op de bank.

الأسود يواصلون الزئير بـ15 فوزًا متتاليًا 💪🏻



Spanje

Marokko staat met vijftien overwinningen op rij al in de recordboeken, maar het Afrikaanse land moet die titel nu nog delen met een legendarisch team. Van 2008 tot 2009 wist het Spaanse nationale elftal ook vijftien wedstrijden op rij te winnen. In die reeks zat ook het EK in 2008 dat de Spanjaarden wisten te winnen. Als Marokko dinsdagavond echter van Congo wint, dan is dat elftal van Spanje uit de geschiedenisboeken.

Selectie Marokko

In de selectie van Marokko zitten een aantal bekende namen uit de Eredivisie. Zo is Ismael Saibari van PSV opgeroepen en stond hij zelfs in de basis tijdens de laatste wedstrijd tegen Bahrein (1-0 winst). Ook Feyenoorder Oussama Targhalline speelde in die wedstrijd. Hij kwam als invaller binnen de lijnen en is ook een gewaardeerde kracht voor bondscoach Regragui. Daarnaast was er een plekje voor Souffian El Karouani. De vleugelverdediger die week in week uit uitblinkt namens FC Utrecht maakte nog geen minuten in het duel met Bahrein. Rechtsback Achraf Hakimi van Paris Saint-Germain is de absolute ster van het Marokkaanse elftal.