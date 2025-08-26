Wim Kieft zit niet in de allerbeste fase van zijn leven. De oud-topvoetballer moest onlangs onder het mes en ontbrak daardoor vorige week in zijn podcast met onder anderen René van der Gijp. Wie naar de meest recente aflevering luistert, merkt meteen dat de situatie absoluut niet beter is geworden.

Kieft is onderdeel van de podcast KieftJansenEgmondGijp, met zaakwaarnemer Rob Jansen, schrijver Michel van Egmond en oud-voetballer René van der Gijp. Vorige week maandag ontbrak de oud-topspits echter vanwege 'een trieste mededeling', zo werd duidelijk. Hij was namelijk door zijn kunstknie gegaan en moest worden geopereerd.

Fans moeten Wim Kieft missen

De voormalig spits van onder meer Ajax, PSV en het Nederlands elftal zat de voorbije periode thuis met een verband om zijn knie. De hoop werd uitgesproken dat hij er deze aflevering weer bij zou zijn, maar de fans van de podcast kwamen bedrogen uit.

'Zielig vogeltje' Wim Kieft

Van Egmond laat aan het begin van de podcastaflevering namelijk meteen weten dat Kieft er niet bij is vanwege de fysieke malheur. "Ik had Wim vanochtend aan de telefoon", zo vertelt de schrijver en journalist. "En ik durf wel te zeggen dat Wim van ons vieren de hoogste pijngrens heeft. Maar ik had een zielig vogeltje aan de lijn, want hij stief van de pijn aan de knie."

Slecht nieuws dus. Van Egmond vermoedt dat er ergens een spoedoperatie aan de gang is. "Want dat ging niet helemaal goed met het gewricht." Zaakwaarnemer Jansen kan dat beamen en hij kan het daadwerkelijk weten. De succesvolle spelersmakelaar heeft immers één kunstknie, twee nieuwe heupen en een nieuwe schouder. "Dat heeft niemand in Nederland hè", zo weet Van der Gijp.

Doemscenario door René van der Gijp

De podcastmakers keuvelen vervolgens nog even door over de problemen van Kieft en dat biedt weinig hoop. Van der Gijp schetst zelfs een zwart scenario. "Het schijnt dat bij een ontsteking bij een kunstknie je bijna altijd verplicht bent om de knie eruit te halen. Anders gaat die ontsteking niet weg. Dat is niet te hopen voor hem..."

Kieft had als speler al problemen met zijn knieën. Zo zat er in de linkerknie geen kraakbeen meer. Ook de jaren daarna bleef hij sukkelen met de knieën. Wanneer hij weer kan aanschuiven bij zijn podcastvrienden, is nog onduidelijk. Wel verscheen vorige week gewoon zijn column in De Telegraaf.