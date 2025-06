Cristiano Ronaldo blijft de wereld verbazen. Niet alleen met zijn prestaties op het veld, zoals recent in de Nations League. Maar ook met zijn fysieke vorm op 40-jarige leeftijd. Op sociale media deelde de Portugese superster een opvallende foto van zichzelf met zijn 14-jarige zoon, allebei zonder shirt. Een post die ook ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As niet is ontgaan en uitgebreid wordt besproken in de Sportnieuws.nl-podcast.