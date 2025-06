Memphis Depay schrijft historie en is, samen met Van Persie, topscorer aller tijden bij Oranje: tegen deze landen scoorde hij

Het is Memphis Depay eindelijk gelukt om zich topscorer van het Nederlands elftal aller tijden te mogen noemen. De spits van Corinthians schaarde zich op 31-jarige leeftijd naast Robin van Persie op plek één van het topscorersklassement.

De vijftig goals van Van Persie stonden al jaren fier bovenaan. Zijn laatste goal dateert uit oktober 2015, toen hij tegen Tsjechië scoorde in de EK-kwalificatie. Sindsdien joegen veel actieve spelers op dat record, maar kwam Memphis het makkelijkst steeds dichterbij. Tegen Finland afgelopen week bracht hij zijn teller al op 48 doelpunten en tegen dwerglandje Malta kreeg hij de uitgelezen kans om de magische vijftig te halen.

Vijftig goals

Goal nummer 49 viel al na twaalf minuten uit een penalty. In een volle Euroborg, waar Oranje na 42 jaar terugkeerde in Groningen, was het daarna hopen en wachten op dat ene moment. Het 49ste doelpunt van Memphis tegen Malta was tegen zijn 29ste verschillende tegenstanders. Nummer 50 volgde niet veel later. Op aangeven van Denzel Dumfries was het in de zestiende minuut raak tegen Malta: 2-0.

Het is niet de vraag of, maar wanneer Memphis alleenheerser wordt als topscorer van Oranje. Malta oogt als de perfecte tegenstander om dat al meteen te bewerkstelligen.

LIVE Nederland - Malta | Virgil van Dijk scoort in 'zijn' Groningen de derde goal voor Nederland Na het behaalde recrod van Memphis Depay is er nog een bijzondere doelpuntenmaker. Aanvoerder Virgil van Dijk stoomde maar eens op, pikte de bal op en ramde vanaf de zestien kiezelhard de 3-0 binnen. Oranje staat binnen 20 minuten op een grote voorsprong, waar gaat dit eindigen? Volg het duel hier live.

Voormalig ploeggenoten

Van Persie en Memphis speelden ook nog delen van hun carrière samen bij Oranje. Zo was de huidige trainer van Feyenoord erbij toen Memphis op het WK van 2014 scoorde tegen Chili.

Tegen deze landen scoorde Memphis zijn 50 goals

Op basis van eerste goal naar laatste goals.



Australië: 1

Chili: 1

Verenigde Staten: 2

Luxemburg: 2

Wit-Rusland: 3

Schotland: 3

Roemenië: 1

Portugal: 1

Peru: 2

Duitsland: 2

Frankrijk: 1

Estland: 1

Noord-Ierland: 2

Bosnië: 2

Polen: 1

Gibraltar: 5

Georgië: 1

Oostenrijk: 2

Noord-Macedonië: 1

Montenegro: 4

Turkije: 3

Noorwegen: 1

Denemarken: 1

België: 2

Wales: 1

Canada: 1

Spanje: 1

Finland: 1

Malta: 2

