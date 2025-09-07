Memphis Depay is alleen recordhouder bij het Nederlands elftal. De 31-jarige spits scoorde in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen zijn 51ste goal voor Oranje en staat daarmee alleen aan kop en is hij Feyenoord-trainer Robin van Persie definitief voorbij.

De speler van Corinthians stond na de interland tegen Finland op 50, evenveel als Van Persie. Tegen Polen bleef Memphis vervolgens op dat aantal steken, maar tegen Litouwen had de Nederlandse aanvaller maar tien minuten nodig om de mijlpaal te bereiken. Hij scoorde op aangeven van Cody Gakpo de 1-0 en daarmee zijn 51ste in dienst van Oranje. Toen kwamen de emoties los bij Memphis, die het uitschreeuwde van plezier. Zijn ploeggenoten doken op hem en vierden het speciale feestje met hem mee.

Knuffel met Koeman

Toen de felicitaties op het veld voorbij waren, ging Memphis nog even langs bondscoach Ronald Koeman. Onder zijn leiding bereikte Memphis de status van onbetwiste nummer 1 in de spits. Zelfs toen de rest van de voetbalwereld de kwaliteiten van de ex-PSV'er in twijfel trokken en bekritiseerden, liet Koeman hem - mits fit - staan in de punt van de aanval. Met een innige omhelzing bedankte Memphis Koeman voor dat jarenlange vertrouwen.

Record aan assists

Memphis heeft nog wel wat interlands en dus nog wat goals te gaan om het record verder uit te bouwen. In oktober en november volgen nóg vier wedstrijden in de WK-kwalificatie, waarin Memphis nog voor het einde van 2025 het aantal kan opvijzelen.

Qua assists is hij ook al bijna recordhouder in Oranje. Hij staat samen met Wesley Sneijder bovenaan op de ranglijst aller tijden met 33 assists. Bij een volgende aanval waarin hij een ploeggenoot in staat stelt te scoren, is hij ook de topassistgever aller tijden.

