Memphis Depay komt zondagavond om half 12 (Nederlandse tijd) in actie voor Corinthians tijdens het duel tegen Palmeiras, in de Braziliaanse Série A. De Oranje-international staat voor een race tegen de klok, want donderdag wacht al de eerste interland met het Nederlands elftal.

Depay staat in de basis bij de Braziliaanse club, waar hij ondanks geldperikelen nog altijd onder contract staat. De ploeg van trainer Dorival Júnior verschijnt met een 1-3-4-1-2 aan de start van de wedstrijd, waar de Oranje-international onderdeel van is.

Selectie Oranje

Het was sterk de vraag of Depay bij de selectie van Ronald Koeman voor de aankomende interlands zou zitten. De aanvaller kampte de afgelopen weken met een hamstringblessure en vervolgens met een virusinfectie. Deze week maakte de 31-jarige spits echter zijn rentree, waardoor hij op tijd fit is voor de interlands met Polen en Litouwen. Depay jaagt op zijn 51e interlandgoal, waarmee hij alleen topscorer wordt van Oranje.

Het is dus belangrijk dat de aanvaller op tijd in Nederland is. Aanstaande donderdag speelt Nederland in De Kuip in Rotterdam de eerste kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Zondag 7 september wacht alweer de volgende interland tegen Litouwen in het Darius en Girėnas Stadion.

Vluchtduur en tijdsverschil

Een vlucht vanuit Brazilië naar Nederland kan al gauw twaalf uur in beslag nemen en bovendien heeft de aanvaller nog te maken met een tijdsverschil, waar hij zomaar eens een jetlag aan kan overhouden. Al met al wordt het dus een race tegen de klok om fit aan de aftrap te verschijnen van het eerste kwalificatieduel.

Aanvallers

Naast Depay kan Koeman nog een beroep doen op aanvallers Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (Aston Villa) en Wout Weghorst (Ajax).

Alles over WK-kwalificatie

