Micky van de Ven had geen idee: 'Die gasten reageerde zo enthousiast, het moest wel belangrijk zijn'

Micky van de Ven zorgde voor een cruciale redding vlak voor tijd. Bart Verbruggen was uit zijn goal en een inzet van de Turken werd door de Nederlandse verdediger van de lijn gehaald. Zelf had hij geen idee, maar zijn teamgenoten waren dolenthousiast. "Ik wist niet dat het doel zo open lag", zei hij na afloop.

"Ik denk een belangrijk blok", analyseert Micky van de Ven zijn cruciale ingreep op de lijn. Bart Verbruggen was uit zijn goal, maar Van de Ven haalde met een megatackle de bal nog uit het doel. Zelf had hij de ernst van de situatie totaal niet door. "Ik wist niet dat het doel zo open lag. Pas toen ik hem terug zag dacht ik : ‘als ik er niet sta, dan loopt hij hem zo binnen’. Een belangrijk moment."

Opluchting en blijdschap overheerst bij Oranjespelers na winst op Turkije Het Nederlands elftal heeft met hangen en wurgen de halve finale van het EK bereikt. Een achterstand tegen Turkije werd in de tweede helft knap weggepoetst. De voorsprong die werd opgebouwd verdedigde Nederland met man en macht.

Cruciale redding

Hij moest het door de reactie van zijn medespelers begrijpen. Die werden gek. "Uit hoe die gasten op mij reageerden wist ik dat het belangrijk was, maar dat Bart zo ver uit zijn doel was dat wist ik niet. Belangrijk dat ik dat heb kunnen doen voor het team." Onder andere door dat moment kon Nederland de overwinning over de streep trekken.

Nederland casht flink op EK voetbal: miljoenen stromen binnen bij KNVB dankzij plek in halve finales Het Nederlands elftal staat in de halve finales van het EK voetbal en dat levert de KNVB de nodige miljoenen euro's op. Er valt in Duitsland immers veel geld te verdienen. Er zit in totaal 331 miljoen euro in de prijzenpot.

Wissel

Van de Ven stond klaar om in te vallen bij de corner waar Stefan de Vrij uiteindelijk uit scoorde. Hij mocht daardoor weer even terug naar de bank. "Ik stond daar met Joshua (Zirkzee, red.) en Joey (Veerman, red.). Na de goal dachten we dat we weer mochten zitten maar toen moesten Joey en ik alsnog komen." Blikte hij terug. Ze bekeken nog even wat standaardmomenten en mochten erin. Met een opdracht.

Dit zijn de rapportcijfers van Oranje: Stefan de Vrij man van de wedstrijd Nederland mag nog altijd dromen van de Europese titel. In een ware thriller met Turkije (2-1 winst) rechtte Nederland zaterdagavond in Berlijn op tijd de rug. Dat was mede te danken Stefan de Vrij, de man van de wedstrijd. Dit zijn de rapportcijfers van Oranje.

Hij kwam voor Nathan Aké, Veerman voor Tijjani Reijnders. "Vanuit Joey zag je dat hij erg vooruit moest voetballen. Bij mij was het meer dat we met Virgil, Stefan en Dumfries in lijn kwam. Zodat Dumfries wat hoger kon spelen en ik wat meer naar achter kon komen naast Virgil."

Vrouw Stefan de Vrij deelt vreugde met rest van de wereld: 'Krankzinnig, mijn grote liefde' Stefan de Vrij kopte Nederland op gelijke hoogte tegen Turkije en daar was zijn vrouw Doina Turcanu maar al te blij mee. De dame uit Moldavië postte op haar Instagram een aantal mooie foto's, waar ze haar trots voor haar geliefde liet zien.

Overwinning eruit gesleept

Van de Ven is trots op zijn eigen redding en de prestatie van het hele team. Onder toeziend oog van onder andere zijn vader, moeder, vriendin en zus plaatste hij zich voor de halve finale. "Vandaag hebben we mentaliteit laten zien. Je weet dat het lastig wordt, zij spelen met hun hele hart en ook met de fans weet je dat het een zware wedstrijd wordt. Je komt ook nog terug van 1-0, dat is echt niet makkelijk."

Belangrijk is het dus ook om gewoon op die voet door te gaan, vindt Van de Ven. "Ik denk dat we het door moeten trekken. Engeland gaat een heel lastige wedstrijd worden, iedereen is niet heel positief over hen, maar zij staan ook gewoon in de halve finale. Een stugge ploeg is het, we hebben ze nog niet echt besproken dus ik kan er nog niet heel veel over zeggen maar als je kijkt naar de kwaliteit van het team, wordt het sowieso lastig."

Oranje-back Micky van de Ven heeft een bekende vader, dit is waar je hem misschien van kent Micky van de Ven kwam op het EK tot nu toe twee keer binnen de lijnen voor Oranje. De verdediger van Tottenham Hotspur kwam tegen zowel Polen als Oostenrijk binnen de lijnen voor Nathan Aké. Zijn vader Marcel volgt de loopbaan van zijn zoon op de voet.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.