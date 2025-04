Mikky Kiemeney blikt terug op bijzonder moment met Frenkie de Jong: 'Wat een avond'

Mikky Kiemeney, de vrouw van Frenkie de Jong, blikt in een bericht op Instagram terug op een bijzondere avond met de FC Barcelona-middenvelder. Ze vierden groot feest, maar één iemand ontbrak.

Barcelona won zaterdagavond de Copa del Rey ten koste van Real Madrid na een krankzinnige finale in Sevilla. Uiteindelijk werd de wedstrijd in de verlenging beslist in het voordeel van de Catalanen (3-2). Dus mocht De Jong met zijn team de beker in ontvangst nemen.

Dat deed de 27-jarige Nederlander samen met zijn vrouw Mikky. Ze gaven elkaar een innige kus en dat leverde prachtige beelden op. De 27-jarige influencer deelt nu zelf ook nog een aantal foto's van het mooie feest. "Wat een avond", schrijft ze erbij.

Ze poseert met haar man en de grote beker voor de camera. Ook haar broertje houdt hem even vast. Op een andere foto heeft Frenkie de kleine versie van de beker in zijn hand, die alle spelers kregen. Mikky geeft hem een kus op zijn wang.

Het stel gaat ook op de foto met een ander koppel: Barcelona-speler Andres Christensen en zijn vrouw Katrine Friis Christensen. De twee spelersvrouwen hebben een goede band en gingen recent ook samen op vakantie.

Zoontje Miles

Maar volgens de volgers van Kiemeney ontbrak er ook iemand op de foto's. "Waar is Miles?", vragen ze zich af, doelend op het zoontje van het stel. Waarschijnlijk was de wedstrijd wat laat voor hem. Die begon om 22.00 uur en was na de verlenging pas rond 1.00 uur afgelopen.

Miles is inmiddels één jaar oud. Hij werd geboren in november 2023. Een half jaar later trouwden ze. De twee zijn al heel lang samen.

Titelstrijd

In La Liga is de strijd om de titel tussen FC Barcelona en Real Madrid ook nog gaande. De Catalanen staan vier punten boven Real op de eerste plek in de Spaanse competitie met nog vijf speelronden te gaan.

Barcelona strijdt bovendien nog om eindzege in de Champions League. De ploeg van Hansi Flick neemt het woensdag in de halve finale op tegen Inter.

