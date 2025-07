Feyenoord is na deze transferwindow veel geld rijker, maar ook een hoop topspelers armer. Na het vertrek van David Hanck (34 miljoen euro) en Antoni Milambo (zo'n 20 miljoen euro) is vleugelaanvaller Paixao de volgende sterspeler die vertrekt uit Rotterdam. De Braziliaan en de club zijn zo goed als rond met Olympique Marseille.

Paixao is opnieuw dicht bij een vertrek bij Feyenoord. De 25-jarige linksbuiten is op weg naar Olympique Marseille, de club die hem al weken probeert in te lijven. Volgens L'Équipe en verschillende andere media uit Frankrijk is Feyenoord akkoord met een transfersom van 35 miljoen euro. De Braziliaan zou snel naar het zuiden van Frankrijk reizen voor een medische keuring. Feyenoord heeft het akkoord nog niet bevestigd.

Akkoord

Olympique Marseille maakte de afgelopen weken werk van de komst van Paixao, die sinds medio 2022 voor Feyenoord uitkomt. De Franse club slaagde er niet in een akkoord met de nummer 3 van afgelopen seizoen in de Eredivisie te bereiken. De Braziliaan werd eenmaal kampioen met Feyenoord en won ook een keer de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal. Eerder stond ook PSV'er Noa Lang op de verlanglijst van de Zuid-Franse club, maar die trok naar Napoli. Dus konden alle pijlen op Paixao gericht worden, met succes.

34 miljoen euro voor David Hancko

Feyenoord verkocht Dávid Hancko afgelopen week aan Atlético Madrid. Volgens verschillende media ontvangen de Rotterdammers maximaal 34 miljoen euro voor de verdediger uit Slowakije. Met ook het vertrek van Paixao en Milambo is de leegloop in De Kuip nog niet voorbij. Onder andere Benfica hengelt bijvoorbeeld naar de diensten van rechtsbuiten Anis Hadj Moussa. De Portugese club zal óók diep in de buidel moeten tasten, aangezien Feyenoord rond de 25 miljoen euro verwacht voor de Algerijn.

Transfers Feyenoord

De ploeg van trainer Robin van Persie is zelf ondertussen ook flink aan het shoppen met de tientallen miljoenen die binnenstromen. Zo werden Sem Steijn (FC Twente), Luciano Valente (FC Groningen), Gonçalo Borges (FC Porto), Gaoussou Diarra (Istanbulspor), Tsuyoshi Watanabe (KAA Gent), Jordan Bos (Westerlo) en Casper Tengstedt (Benfica) al aangetrokken. Volgende week begint voor Feyenoord officieel het seizoen in de voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe.