Fayza Lamari, de moeder van Kylian Mbappé heeft een boekje open gedaan over het bizarre leven van haar zoon. De voetballer van Real Madrid en de Franse nationale ploeg, leidt al sinds kinds af aan een heel ander leven dan leeftijdsgenoten.

Voor een speciale editie van het tijdschrift van L'Equipe, die is opgedragen aan Kylian Mbappé, heeft Lamari openhartig verteld over het leven van haar zoon. De voetballer leidt al sinds jonge leeftijd een zeer ongewoon leven. "Op zijn vijfde kende hij Aznavours (Charles, Franse Zanger, red.) hele repertoire uit zijn hoofd. Dat is niet bij alle kinderen het geval. (Ze lacht.) Tegenwoordig is hij meer vertrouwd met Tiakola (Franse rapper, red)."

Opgroeien in 'Volwassen wereld'

Volgens zijn moeder, groeide de Franse ster op in een "volwassen wereld" tussen elf ooms en tantes: "Een tamelijk beschaafde wereld, met onder andere mijn zus, een lerares, en ouders in de sportwereld. Als je dat combineert met zijn brein, dat niet hetzelfde was als dat van iedereen, krijg je wat je op het scherm ziet."

'Hij zocht een moment van vrijheid'

Als voetballer verdient Mbappé een goed inkomen, toch lijkt hij daar weinig mee bezig volgens zijn moeder: "Hij is 26 jaar oud en het is pas vier jaar geleden dat hij ontdekte hoe hij geld kon pinnen met een creditcard", lacht ze.

Maar het leven als voetbalprof heeft ook een kanttekening. Mbappé heeft nauwelijks vrije tijd. "Sterker nog, hij heeft nergens anders tijd voor dan voor voetbal op dat niveau", stelt Lamari. "Een paar jaar geleden stapte hij eens in de Clio bij een vriend om een ​​rondje over de ringweg van Parijs te rijden. Hij wilde begrijpen hoe de ringweg werkte. Bovenal zocht hij een moment van vrijheid."

Geen rijbewijs

Mbappé heeft geen rijbewijs. Iets waar zijn moeder weleens op aandringt het tóch te halen. "Gisteren zei ik nog tegen hem: ‘Haal nou eindelijk dat rijbewijs. Zodat je tenminste alleen in je eigen auto kunt zitten.’ En hij zei: ‘Je hebt niet helemaal ongelijk, maar de regels op de weg maken me moe.’ Ik bleef aandringen: ‘Je zult zien, het doet je goed om eens dertig minuten met jezelf te zijn. Zonder chauffeur of beveiliger.’"