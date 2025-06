Jong Oranje neemt het woensdag om 18.00 uur op tegen de leeftijdsgenoten uit Oekraïne op het EK onder 21. De ploeg van Michael Reiziger moet winnen om nog naar de knock-outfase te gaan. Lukt dat, is de tegenstander inmiddels bekend.

Portugal won op dinsdag met 4-0 van Georgië en Frankrijk versloeg Polen met 4-1. De Portugezen nemen het na drie zeges als groepswinnaar in de kwartfinale op tegen de nummer twee uit de groep van Nederland, dus mogelijk tegen Oranje als de ploeg van bondscoach Reiziger als tweede eindigt. Denemarken is al zeker van de eerste plaats in de groep van Oranje en treft in de kwartfinales Frankrijk.

Reiziger lijkt weer iets te gaan aanpassen in zijn opstelling, na twee matige partijen. Ryan Flamingo kan woensdagavond (18.00 uur) mogelijk aantreden als controlerende middenvelder, nadat de bondscoach in de vorige wedstrijden koos voor linksbacks Ian Maatsen en Anass Salah-Eddine op de positie. Rav van den Berg zou dan de positie van Flamingo centraal achterin overnemen.

Oud-trainer van Jong Oranje uit kritiek op Michael Reiziger: 'Was toch wel verstandig geweest' Met zijn ervaring als voormalig bondscoach bij Jong-Oranje en als als assistent bij de Oranje-leeuwinnen, betwist Foppe de Haan enkele keuzes van Michael Reiziger, de huidige bondscoach, bij Jong-Oranje. "Hij had het team kunnen helpen," zegt hij over de niet geselecteerde Mexx Meerdink.

Jong Spanje

Het duel tussen de voetballers van Jong Spanje en Jong Italië op het EK onder 21 in Slowakije heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel eindigde in 1-1. De Spanjaarden zijn daardoor groepswinnaar geworden en Italië is als tweede geëindigd. Beide ploegen waren na twee zeges al zeker van de kwartfinales.

Jesús Rodríguez opende in de tweede helft de score voor Jong Spanje. Ajax-target Raul Moro gaf de assist. De Real Valladolid-linksbuiten werd in de winter al in verband gebracht met de Amsterdammers, maar raakte toen geblesseerd. Hij zou nu weer op de radar staan. Niccolò Pisilli maakte overigens zes minuten later na een snelle tegenstoot gelijk namens Italië.

Jong Oranje-coach Michael Reiziger gewezen op mogelijke 'blunder': 'Daar ga ik niet in mee' Het gaat Jong Oranje slecht af op het EK voetbal onder 21. Bondscoach Michael Reiziger zag zijn team gelijkspelen tegen Finland en zelfs verliezen van Denemarken. Hij wordt gewezen op één mogelijke goalgetter, die mist in de selectie.

Minimale zorgen bij Engeland

In Groep B is Duitsland al zeker van de volgende ronde en speelt de laatste groepswedstrijd tegen Engeland. De Engelsen lijken ook al zeker van de knock-outfase, maar kunnen er in theorie nog uitvliegen. Dan moeten zij ruim verliezen van Duitsland en Slovenië met grote cijfers winnen van Tsjechië. Momenteel is het doelsaldo van Engeland vijf punten beter dan dat van de Slovenen.