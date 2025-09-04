Mohamed Ihattaren: een voetballer met zoveel talent dat zelfs neutrale voetbalfans op het puntje van hun stoel gaan zitten zodra hij aan de bal is. Vorig seizoen blonk hij al uit bij RKC Waalwijk, en ook bij Fortuna Sittard bevestigt hij zijn status als smaakmaker. Maar waar hij ooit iedereen voor zich won met zijn talent, wekt zijn houding steeds vaker irritatie op.

Ihattaren zet zichzelf telkens weer slecht op de kaart met uitspraken en verwijzingen naar wraak. Zijn talent staat buiten kijf, maar juist de constante drang om zichzelf te verdedigen brengt hem in de problemen. Kijk naar Sem Steijn die een transfer naar Feyenoord verdiende én bij de Oranje-selectie zit. Hij heeft nooit geroepen dat 'binnen nu en twee jaar iedereen anders over hem zal denken'. Ihattaren heeft die praatjes niet nodig en dat mag zijn omgeving hem best aangeven.

Slachtofferrol bij Ihattaren

Het gedrag van Ihattaren is deels te begrijpen: hij is nog maar 23 jaar, verloor als tiener zijn vader en voor hem de belangrijkste persoon in zijn leven en ligt ieder duel onder een vergrootglas. Toch gaat hij volstrekt verkeerd om met die aandacht. Fans waren ooit dol op hem, hingen aan zijn lippen met interviews en gunden hem alles waarvan een jong talent kan dromen. Zijn grote glimlach maakte hem geliefd, maar tegenwoordig kiest hij onnodig voor de slachtofferrol.

Bij Voetbal International haalde hij zelf de meningen over zijn slachtofferrol aan door te zeggen dat hij dat niet wil, maar dat hij 'interviews met een camera erbij moeilijker vindt' en dat hij 'snel klaar wil zijn om te douchen'. Maar in de NOS-podcast Buitenspel gaf Ihattaren, in gewone kleding en zonder druk na een wedstrijd, een uitgebreid interview van ruim veertig minuten. Hij vindt dat hij verkeerd begrepen wordt en het allemaal niet zo bedoelt, maar kruipt weer in de slachtofferrol.

Advies voor Ihattaren

Het advies voor Ihattaren is simpel: laat alleen je voeten spreken. Word weer die sympathieke, vrolijke jongen die heel Nederland in de harten sloot. Stop met het geven van interviews waarin je op iedereen wilt reageren of jezelf wilt verdedigen, dan heeft iedereen het binnen nu en twee jaar alleen maar over de geweldige voetbalkwaliteiten van Mohamed Ihattaren. Of dat nu is als international voor Nederland of Marokko, dat is puur een persoonlijke keuze.

