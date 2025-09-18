Topvoetbalser Alisha Lehmann heeft weer van zich laten horen, tot groot genoegen van haar volgers. De Zwitserse plaatste op haar Instagram beelden van zichzelf in een bikini, waarbij ze ook nog eens haar skills liet zien.

Lehmann maakte onlangs de overstap naar Como, nadat ze slechts één seizoen uitkwam voor Juventus, waar ze wel de Italiaanse dubbel veroverde. Ze lijkt in Lombardije helemaal op haar plek. Ze nam even pauze van het voetbal en genoot ontspannen aan het zwembad.

afkoelen bij het zwembad

Op Instagram deelde ze een bericht van haar vrije tijd, waarbij ze in bikini in de zon te zien was. De post bevatte meerdere foto’s waarop ze te zien is terwijl ze afkoelt bij het zwembad. Ook bevatte het bericht een video waarin Lehmann haar vaardigheden oefende met Como-teamgenote Ramona Petzelberger.

Lehmann heeft een enorme achterban op sociale media, met 16,4 miljoen volgers op Instagram. Veel van deze fans waren dan ook onder de indruk van de voetbalster. De reacties onder de post stroomden vol met mooie woorden.

"Koningin van het voetbal", "Fijn dat je zo geniet" en "Je bent beeldschoon" zijn slechts enkele van de reacties onder haar post. Ook grapte een volger dat ze 'die skills ook op het veld moet laten zien.'

Tegenvallende transfer & stukgelopen relatie

Lehmann geldt als een van de bekendste voetbalsters ter wereld. Haar transfer van Aston Villa naar Juventus vorig jaar haalde veel media-aandacht. Niet alleen vanwege haar eigen overstap, maar ook omdat haar toenmalige partner Douglas Luiz gelijktijdig dezelfde stap zette.

In Italië hield de liefde helaas geen stand. De relatie tussen de twee strandde en ook sportief viel het tegen, vooral voor Douglas Luiz. Lehmann pakte met haar ploeg wel de landstitel en de beker, maar wist geen vaste basisplaats te veroveren.