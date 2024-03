MVV-fan leeft nog na ongeval, duel met Dordrecht op maandag uitgespeeld zonder fans

De wedstrijd tussen MVV en FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond in de slotfase gestaakt. Een bezoeker viel van de tribune en raakte daardoor gewond. De fan werd naar een ziekenhuis gebracht. Na een pauze van circa 45 minuten werd de pot definitief gestaakt. Op maandag worden de resterende minuten verder gespeeld, zonder publiek.

Het incident gebeurde tien minuten voor het einde, bij de stand 1-3. Volgens RTV Maastricht was er toen onrust op de tribunes. Zo zouden fans van Dortdrecht ruzie zoeken met supporters van MVV, op de plek waar hun vakken aan elkaar grenzen. Diverse lui trapten tegen de hekken en er werd met bier gegooid. Scheids Robert Dieperink legde de partij stil. Na de hervating werd er alweer bier gegooid, maar ditmaal gebeurde dat met als doel om de aandacht te vestigen op de supporter die was gevallen.

De Limburger schrijft dat er een ambulance naar het stadion van MVV is gestuurd. Ook is 'vermoedelijk' een traumahelikopter ingezet, aldus de krant. MVV-directeur Laura van Leeuwen meldde aan hetzelfde medium dat de fan nog in leven is.

De supporter wordt nu met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Inhalen

Zaterdag werd bekend dat de resterende veertien minuten op maandag worden ingehaald. Dan gaan MVV en FC Dordrecht om 14:00 uur verder zonder fans.

⏯️ MVV Maastricht - FC Dordrecht wordt maandag 4 maart om 14:00 uur uitgespeeld, zonder publiek.



De wedstrijd werd gisteravond bij een tussenstand van 1-3 voortijdig gestaakt. pic.twitter.com/U6TNsJ3y7o — Keuken Kampioen Divisie (@1e_Divisie) March 2, 2024