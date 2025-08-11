Een prachtige transfer op de Nederlandse markt. NAC Breda heeft de 34-jarige Lewis Holtby binnengehengeld. De middenvelder geldt als routinier die de nodige topclubs achter zijn naam heeft staan.

Holtby groeide in Duitsland op bij Alemannia Aachen en werd groot bij Schalke 04. In 2013 ging hij naar Tottenham Hotspur, waar hij 42 wedstrijden voor speelde. In die periode werd hij ook even verhuurd aan Fulham, waarna hij terugkeerde in Duitsland. De routinier tekende bij Hamburger SV, de club waar hij uiteindelijk de meeste wedstrijden voor speelde (138).

HSV en Holtby gingen in de zomer van 2019 uit elkaar. De middenvelder zat even zonder club en ging daarna aan de slag bij Blackburn Rovers. De afgelopen jaren was hij actief voor Holstein Kiel. Die club, sinds afgelopen zomer uitkomend op het hoogste niveau in Duitsland, nam deze zomer afscheid van de ervaren speler. Holtby speelde vorig seizoen nog 25 wedstrijden in de Bundesliga.

NAC stunt met komst drievoudig international

Dat bood NAC de kans om toe te slaan. Hij is maandag medisch gekeurd in de Bergman Kliniek in Breda, weet Voetbal International. Het medium meldt ook dat Holtby nog moet worden opgetraind en dat de komende wedstrijd van NAC - tegen Fortuna Sittard - vermoedelijk te vroeg komt.

Holtby speelde drie interlands voor Duitsland, waarvan zijn laatste in 2012 tegen het Nederlands elftal. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena eindigde in 0-0. Bij Oranje deden spelers als John Heitinga, Arjen Robben, Rafael van der Vaart, Nigel de Jong, Ruben Schaken en Ruben van Rhijn mee.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.