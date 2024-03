Napoli doet wat terug tegen FC Barcelona in strijd om kwartfinale Champions League

FC Barcelona moet dinsdagavond alles op alles zetten om de kwartfinale van de Champions League te behalen. In eigen huis moet het winnen van Napoli, nadat het heenduel in 1-1 eindigde. De wedstrijd is om 21:00 uur afgetrapt.

Frenkie de Jong ontbreekt bij de Spaanse ploeg. De Nederlandse middenvelder liep begin maart een vervelende enkelblessure op tegen Athletic Bilbao. Frenkie mist daardoor ook de interlands van Oranje, later deze maand. Hij wordt in april weer terugverwacht.

Barcelona kwam binnen een ruim kwartier al op een 2-0 voorsprong. Eerst was het de 20-jarige Fermin Lopez die in de 15e minuut de score opende voor de thuisploeg. Twee minuten later zette João Cancelo de verdubbelaar in: 2-0. Daarmee is de Catalaanse ploeg opeens een stuk dichter bij de kwartfinale.

1-0 van Fermin Lopez: (volgt zo snel mogelijk)

2-0 van João Cancelo: (volgt zo snel mogelijk)

Na een halfuur spelen kwam Napoli terug in de wedstrijd. Verdediger Amir Rrahmani schoof de aansluitingstreffer binnen: 2-1.

De 2-1 van Amir Rrahmani: