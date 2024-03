'Napoli komt bij Santiago Giménez uit als ideale opvolger Victor Osimhen'

In de kwartfinale van de Champions League speelt Ajax dinsdagavond tegen Chelsea in de Johan Cruijff Arena. De Ajax Vrouwen maken dit seizoen indruk door in de groepsfase knap tweede te worden in een poule met Bayern München, Paris Saint-Germain en AS Roma. Sjaak Swart is vooral onder de indruk van een 16-jarig talent van de Amsterdammers.