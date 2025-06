Nations League Final Four: toplanden strijden om flinke prijzenpot en voordeeltje voor WK-kwalificatie

De Final Four van de Nations League gaan woensdagavond van start, met de halve finale tussen gastland Duitsland en Portugal, de eerste winnaar van het toernooi. Wat staat er precies op het spel? En hoeveel prijzengeld is er te verdienen met het toernooi?

Om met die laatste vraag maar te beginnen. Elk land krijgt bij deelname al 2,25 miljoen euro van de UEFA, om zo de competitie aantrekkelijker te maken. Vervolgens krijgen de groepswinnaars van de poulefase nog eens dat bedrag. Portugal, Frankrijk, Duitsland en Spanje waren op die manier dus al verzekerd van 4,5 miljoen euro.

De vier landen die hierboven zijn genoemd kroonden zich niet alleen tot groepswinnaars, maar plaatsten zich ook via de kwartfinales voor de eindstrijd. Spanje deed dat bijvoorbeeld door Nederland over twee wedstrijden uit te schakelen. Voor de uiteindelijke winnaar ligt nog eens zes miljoen extra klaar (wat een totaal van 10,5 miljoen euro maakt), de verliezend finalist krijgt 4,5 miljoen extra. De nummer drie gaat met 3,5 miljoen extra naar huis, de nummer vier met 2,5 miljoen.

Arne Slot en Liverpool kijken bibberend toe door gevaarlijke ontwikkeling rond beoogde aankoop van 150 miljoen Arne Slot en iedereen die Liverpool een warm hart toedraagt zullen woensdag gespannen naar het Nations League-duel tussen Duitsland en Portugal kijken. Florian Wirtz zal namelijk in actie komen en daar kleeft een risico aan.

WK-ticket

Allereerst is de Nations League voor de eer. Portugal-spits Cristiano Ronaldo zal dit als de uitgelezen kans zien om weer eens een prijs aan zijn kabinet toe te voegen. Dat is hem sinds zijn periode bij het Saoedische Al-Nassr niet meer gelukt. Maar het toernooi kan daarnaast ook een redmiddel zijn voor plaatsing voor het WK 2026.

Hij zette Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar aan de kant: hoe één man PSG eindelijk naar de Champions League loodste Jarenlang liep het stuk op hetzelfde bij Paris Saint-Germain: miljardeninvesteringen, wereldsterren, maar geen hoofdprijs. Tot Luís Campos het roer overnam. De sportief directeur ruimde de vedettencultuur op, haalde zelf zijn spelers, hield de regie strak in handen en loodste PSG naar een historische 5-0 zege in de finale. Zonder Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar, maar eindelijk met een plan dat werkte.

De vier eerdergenoemde landen mogen als groepswinnaars eventueel meedoen aan de play-offs voor het WK, als het hen via de reguliere kwalificatie niet lukt om plaatsing af te dwingen. Duitsland, Portugal, Spanje en Frankrijk zitten allemaal in een poule met drie andere landen, terwijl alle andere groepen uit vijf landen bestaat. Zo kan het dus dat Oranje in deze interlandperiode al aan de WK-kwalificatie begint en ook de Nations League kan worden afgewerkt.

Bijzonderheden om op te letten

De Portugese media denkt dat deze Nations League Final Four 'maken of kraken' is voor de Portugese bondscoach Roberto Martinez. Geen eindzege zou zijn ontslag kunnen betekenen, schrijven de kranten daar.

Donderdag staan er twee kanshebbers voor de Ballon d'Or tegenover elkaar. Spanje neemt het namelijk op tegen Frankrijk en dat betekent een onderonsje tussen Lamine Yamal en Ousmane Dembélé. Laatstgenoemde kan er een uitstekend seizoen van maken: de spits won al de treble met Paris Saint-Germain (landstitel, beker en Champions League) en kan daar nog de Nations League aan toevoegen.