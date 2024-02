NEC-goalie Jasper Cillessen keept niet in bekerduel tegen ADO Den Haag

Jasper Cillessen zit dinsdagavond op de bank, als zijn club NEC het opneemt tegen ADO Den Haag in de TOTO KNVB Beker. Robin Roefs krijgt ook in de kwartfinale de voorkeur boven de 34-jarige Cillessen.

De 21-jarige Roefs krijgt in de beker al drie wedstrijden op rij de kans om zichzelf te laten zien en mag dat dinsdagavond dus ook tegen ADO doen. In een mindere periode van Cillessen stond Roefs zelfs even als eerste keeper onder de lat bij NEC in de Eredivisie. Hij keepte in september en oktober vier wedstrijden op rij in de Nederlandse competitie.

NEC in de KNVB Beker

Roefs won met NEC in de beker van Roda JC (5-3), GVVV (6-1) en Go Ahead Eagles (2-1). NEC-trainer Rogier Meijer: "Robin heeft het in de voorgaande ronden uitstekend gedaan en ik heb veel vertrouwen in hem. Dit is voor hem een mooi moment om zich te laten zien. We willen jongens graag daarvoor de kans geven, dus vandaar dat hij keept."

Tjaronn Chery

De 35-jarige Tjaronn Chery weet hoe het is om de KNVB Beker te winnen. Hij stuntte in 2015 met FC Groningen, dat in de finale PEC Zwolle met 2-0 versloeg. Chery tekende deze winter bij NEC en was direct belangrijk met twee goals in twee Eredivisie-wedstrijden.

Chery zei tegen De Telegraaf: "Ik weet hoe mooi het is om een bekerfinale te spelen en te winnen. Het was een fantastische ervaring. Ik hoop het nog een keer mee te kunnen maken."

De verwachting is dat NEC voor de rest met dezelfde spelers aan het duel met ADO begint, als afgelopen weekend tegen Heracles Almelo (3-1) in de Eredivisie. Dat maakt de volgende vermoedelijke opstelling:



Roefs; Van Rooij, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Proper, Hoedemakers, Chery; Hansen, Ogawa, Sano.

NEC - ADO Den Haag begint dinsdag om 20:00 uur. Pol van Boekel fluit de wedstrijd in De Goffert.