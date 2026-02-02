Ajax heeft in de laatste dagen van de winterse transferwindow zijn zinnen gezet op een van de uitblinkers van de Eredivisie, maar in Nijmegen wordt resoluut de handrem aangetrokken. NEC is niet van plan om mee te werken aan een vertrek van Kodai Sano en spaart daarbij de kritiek op Ajax allerminst.

De interesse van Ajax gaat verder dan alleen verkennende gesprekken. De Amsterdamse club zou met Sano en zijn management al persoonlijk rond zijn over een langdurig contract, waardoor een overstap voor de middenvelder zelf zeer aantrekkelijk lijkt. Zo meldde De Telegraaf al eerder. Dat neemt echter niet weg dat NEC de volledige regie in handen houdt en geen enkele haast heeft om mee te werken.

NEC is woedend op handelswijze van Ajax

Algemeen directeur Wilco van Schaik is dan ook onverbiddelijk. "Sano gaat niet weg deze transferwindow. Hij blijft gewoon hier. En hij gaat zeker niet naar Ajax", aldus de algemeen directeur van NEC tegenover Omroep Gelderland, die daarmee iedere discussie voorlopig de kop indrukt.

De boosheid in Nijmegen richt zich vooral op de manier waarop Ajax te werk zou zijn gegaan. De club zou buiten NEC om zijn aangeschoven bij een gesprek tussen Sano en zijn zaakwaarnemers. "Als dat zo is gegaan, is dat zelfs strafbaar", liet Van Schaik woedend weten, doelend op de gang van zaken achter de schermen.

NEC houdt vertrek van smaakmaker tegen

Volgens De Telegraaf wees NEC inmiddels ook een tweede bod van Ajax af. Dat voorstel, ter waarde van 12,5 miljoen euro plus bonussen en een doorverkooppercentage, werd als onvoldoende bestempeld. In Nijmegen wordt gemikt op een transfersom van minimaal twintig miljoen euro, bij voorkeur pas in de zomer.

Dat NEC zo stellig is, heeft alles te maken met de sportieve situatie. Sano is dit seizoen een van de dragende spelers en NEC wil het succesvolle elftal in deze beslissende fase van de competitie intact houden. De Nijmegenaren zijn verwikkeld in een directe strijd met Ajax en Feyenoord om de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League. NEC staat daarbij gelijk in punten met Ajax en heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed. De boodschap richting Ajax is daarmee glashelder: deze winter blijft de deur dicht.

Ajax haastig op zoek naar nieuwe nummer 6

Ajax moet daardoor in de slotdagen van de transferwindow alle zeilen bijzetten. De club is nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe nummer 6 en ziet in Sano de ideale versterking, maar lijkt zich langzaam te moeten voorbereiden op een mislukt dossier. Volgens dezelfde krant wordt maandag nog wel een ultiem bod verwacht, al is de kans klein dat NEC alsnog overstag gaat.

Kersverse technisch directeur Jordi Cruijff wil waken voor paniekvoetbal. Ajax is niet bereid de door NEC gevraagde twintig miljoen euro te betalen en wil af van te hoge transfersommen. Alternatieven zijn al bekeken: zo werd Fred genoemd, maar een huursom van 3,5 miljoen euro bleek te gortig. Ook andere dossiers liggen stil: de komst van JP Chermont staat in de wacht terwijl buitenspeler Maher Carrizo wél op korte termijn wordt verwacht. De komende dagen moet blijken of Ajax nog een middenvelder kan toevoegen, of doorschakelt naar de zomer.

