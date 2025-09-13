NEC, de verrassende nummer twee van de Eredivisie, mag zich dit weekend bewijzen in een kraker tegen PSV, de huidige nummer vier. Voor Bryan Linssen wordt het niet alleen een belangrijk duel, maar ook een weerzien met zijn goede vriend Guus Til. Tijdens hun tijd bij Feyenoord groeide hun band, met volop ruimte voor humor en geintjes met als hoogtepunt een prank van de inmiddels PSV'er.

Het gevaar van hun bijzonder aanvallende speelstijl tegen een sterke tegenstander als PSV schrikt Linssen niet af. "Daar ben ik niet bang voor", reageert de aanvaller zelfverzekerd tegenover Sportnieuws.nl. "Het vertrouwen in onszelf is groot, want ik weet dat wij een ontzettend hoog niveau op de mat kunnen leggen. Daarnaast kan het hier in De Goffert best wel spoken, ook al is het stadion geen Kuip. Vorig jaar speelden we gelijk (3-3) en het jaar ervoor heeft NEC als enige ploeg gewonnen van PSV, dus alles is mogelijk."

Vriendschap met Guus Til

Een extra dimensie aan de wedstrijd is de vriendschap tussen Linssen en Guus Til. De twee kennen elkaar goed uit hun tijd bij Feyenoord, waar ze samen 28 doelpunten maakten. "De band is nog steeds wel speciaal. We hebben ook nog veel contact", vertelt Linssen. Dat contact blijft niet beperkt tot berichtjes; ze zien elkaar zelfs regelmatig via FaceTime. "Philippe Sandler is ook goed bevriend met Guus, dus we hebben elkaar hier in de kleedkamer ook regelmatig op FaceTime. Het is leuk om een vriendschap over te houden met jongens waar je een goede samenwerking mee hebt gehad."

😂😂😂😂



Guus Til 🆚 Bryan Linssen pic.twitter.com/YlxDTUBIdA — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 24, 2022

Die vriendschap bracht in het verleden al de nodige humor met zich mee, zoals te zien was in een inmiddels beroemde prank. Til verstopte zich in 2022 in een kast om teamgenoot Linssen de stuipen op het lijf te jagen. Linssen kijkt met een glimlach terug. "Haha, dat klopt ja. Toornstra, Sandler, Til en ik waren daar altijd wel druk mee. Het ging op en neer met de grappen."

Band met PSV

Linssen heeft naast zijn vriendschappen ook persoonlijk een link met PSV. Zijn roots liggen in het Noord-Limburgse Neeritter, waar PSV bijzonder populair is. "Ik moet wel bekennen dat ik PSV het meest supportte, maar dat was heel vroeger", voegt Linssen direct als nuance toe. "Op een gegeven moment werd mijn broer (Edwin Linssen, red.) profvoetballer en was ik altijd voor zijn club."

Sinds begin 2025 is Linssen na een avontuur van tweeënhalf jaar in Japan weer terug in het Limburgse land, iets waar hij zichtbaar van geniet. "Het bevalt me ontzettend goed weer thuis te zijn. Ik heb een geweldig avontuur gehad, maar uiteindelijk is het oost west, thuis best. Ik vind het heerlijk om mijn vrienden en familie weer om mij heen te hebben. Als je heel ver weg zit, dan ga je opeens dingen missen waarvan je gedacht hebt dat je ze niet zou gaan missen…"

Hij reflecteert op de kleine dingen die nu meer waarde hebben. "Dat kan zijn een potje padellen met je vrienden zijn, maar ook eventjes op de koffie gaan bij familie. Normaal had ik dan altijd zoiets van: oh ja, doe ik dadelijk wel even, maar dat ben ik in Japan wel gaan missen. Ik ben het nu veel meer gaan waarderen. Dus het bevalt ontzettend goed", besluit de Limburger.

